Быстро, точно, надежно: Как работает российское высокоточное оружие

Уничтожение склада с вооружением ВСУ ударом высокоточного ракетного вооружения. Фото: стоп-кадр видео МО РФ от 19 марта 2022 года

Когда читаешь западные или украинские СМИ обращаешь внимание, что там все время пытаются пририсовать к потерям российских военнослужащих несколько нулей. Но парадокс в том, что реальные потери России несравненно больше тех, что рисуют украинские пропагандисты. Не надо ничего больше придумывать им и врать: достаточно прибавить последние официально заявленные Минобороны России боевые потери во время специальной операции, к числу убитых украинскими националистами на Донбассе граждан. Да, именно Россия потеряла за последние 8 лет на Донбассе более 13 тысяч взрослых и 500 детей. Мы никогда не считали их чужими.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что в рамках операции по денацификации и демилитаризации Украины удары сверхточным оружием наносятся исключительно по объектам военный инфраструктуры ВСУ, а мирному населению ничего не угрожает. Наши военные даже предупреждают сотрудников украинских оборонных предприятий о запланированных ударах, а недавно даже предложили неонацистам гуманитарный коридор. Но официальный Киев запретил им сдаваться, пообещав погибшим неонацистам статус "Мученик Мариуполя".

Вооруженных диверсантов, террористов и неонацистов не принято задерживать. Их уничтожают на месте во всех странах мира. Наши военные в этом не новички. Они уже все это проходили в Сирии, получив уникальный опыт.

Как это работает? Постараемся объяснить для тех, кто рассуждает о современной войне по советским фильмам и американским компьютерным играм.

В зоне проведения специальной операции постоянно работает войсковая разведка. На территории контртеррористической операции или комендантского часа на многие километры глушится вся связь. Прослушиваются не только радиоволны, но с помощью специальных направленных акустических средств огромные территории. Такая техника способна на расстоянии десятка километров определить марку машины по шуму двигателя, но и засечь шаги человека в лесу, разобрать человеческую речь, и тут же сообщить точные координаты до цели минометному или артиллерийскому расчету.

Многие уже смотрели видеокадры Минобороны, где операторы нашего беспилотника отслеживают по свежим следам на лесной дороге бронетехнику украинских войск. По ним находят пункт боепитания военной техники. Программное обеспечение позволяет по незаметным для глаз человека признакам обнаружить хоть иголку в стоге сена.

Современный военный беспилотник может подменить собой вышку сотовой связи и записать все входящие и исходящие звонки целого города. А еще способен скачать все фотографии и контакты телефона противника, выяснить его личность, написать письмо, заглянуть в глаза через камеру, отследить владельца гаджета в режиме реального времени и послать ему управляемый снаряд.

Современная оптика с тепловизором позволяет боевому вертолету или снайперу видеть силуэт врага на сотни метров даже в ночном лесу.

Так, что диверсионные действия, да и любая махновщина, тактике которой уже стали по старинке придерживаться современные бандеровцы, в 21-ом веке обречена на провал. Ни старенький обрез, ни натовские гранатометы в такой войне уже не помогут.

Посмотрите, что стало с диверсионной группой гранатометчиков, что пытались скрыться от российского беспилотника на четырех американских внедорожниках по улицам украинского села. Просто умерли все в одно мгновение грязными и сильно уставшими.

В 21-ом веке никаких окружений, задержаний, судов и показательных казней не будет. Просто в один прекрасный момент в схрон прилетит боевой снаряд с термобарическим зарядом. Снаряд сначала прошьет бревна, а следом из него вырвется под давлением термобарическая смесь. Она смешается с воздухом, проникнет в подвалы и подземелья, попадет даже в легкие засевшим там бандитам. А через доли секунды эта адская смесь со страшным ревом взорвется.

Обычно после такого удара ни бревен, ни останков уже не находят. Никто не будет искать. О гибели бандеровца образца 21-го века никто даже не узнает.

Минобороны регулярно публикует все новые и новые видеокадры ударов высокоточным оружием. Современная война позволяет убивать быстро, точно, надежно, а главное безопасно для мирных граждан...

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