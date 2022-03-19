Лукашенко озвучил условие прекращения боевых действий на Украине

Лукашенко скептически оценил роль ООН в возможном урегулировании конфликта. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне в интервью японскому телеканалу TBS озвучил свой рецепт прекращения боевых действий на Украине. Сначала он обрисовал нынешнюю ситуацию: " Когда гибнут люди - это очень плохо. Люди гибнут с двух сторон: и россияне, и украинцы. Но особенность этой войны заключается в том, что россияне, насколько это возможно, даже в ущерб себе (я это знаю) крайне аккуратно и уважительно относятся к мирному населению". Именно потому, по его словам, сейчас крайне важно как можно быстрее добиться прекращения огня.

Для чего, как убежден Лукашенко, достаточно одного телефонного звонка.

- Для того чтобы сегодня закончить войну, нужен один сигнал со стороны ООН, Америки, Запада украинскому руководству, сильный сигнал на окончание этой войны. И к вечеру война закончится, - уверен президент Белоруссии. - Если американцы позвонят по телефону (по тому телефону, который на столе у Зеленского) и скажут: "К вечеру надо прекратить войну, подписав договор с Россией", - война к вечеру прекратится.

А на вопрос японского журналиста, правильно ли он понял, что речь идет о звонке Байдена Зеленскому, Лукашенко ответил утвердительно.

- Война может закончиться очень быстро, если он позвонит, если Америка займет позицию установления мира на украинской земле, - конкретизировал Лукашенко, но тут же признал, что вероятность такого развития событий невелика. - Он скорее не позвонит, чем позвонит. Потому что та ситуация, которая складывается на Украине, очень выгодна американцам. Это то, что надо для Америки.

При этом, он скептически оценил роль ООН в возможном урегулировании конфликта.

- Никакая Организация Объединенных Наций ни одной войны не остановила. Не остановит и эту. Точно так и другие государства, - заявил Александр Григорьевич и резюмировал. - Войну могут остановить Россия, Украина, договорившись, подписав договор. Или же американцы, которые дадут команду руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы - Россия и Украина. Или Америка.

Это, конечно, точка зрения президента соседнего с Украиной государства, который крайне обеспокоен происходящим. Хотя можно, наверное, отметить, что все не так просто, и нынешний Киев может ослушаться Вашингтона в угоду Лондону. Да и тот же Зеленский не так всесилен на Украине, как Лукашенко в Белоруссии. К тому же, президент Украины до дрожи в коленках боится, что в случае подписания хоть какого договора со стороны Украины, за его скальпом моментально придут ярые украинские националисты из нацистских добробатов.

Да и, честно говоря, на той же Украине далеко не все хотят добрых отношений с Белоруссией, постоянно провоцируя Лукашенко, начиная еще с выборов белорусского президента. А на этот раз новую провокацию устроил тот самый неугомонный глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Дейнеко, который то пишет чуть ли не матерные ругательства в официальных письмах коллеге из Белоруссии, то обещает уничтожать русских женщин и детей, а потом объявляет, что он ничего такого не писал, а его, дескать, взломали.

Подчиненные Дейнеко на этот раз по его приказу "перемогли" не кого-нибудь, а Чрезвычайного и Полномочного посла Белоруссии на Украине. В сети набирает популярность видео, как некий мутный субъект с автоматом наперевес на груди устроил ему настоящий допрос и лишь после требования посла представился подполковником Горобцом. После чего ссыпал какую-то мелочь в мешочек и заявил, что это "30 серебреников, которые Сергей Васильевич (Дейнеко) велел передать главе Госпогранслужбы Белоруссии". По всей видимости, дело происходило на контрольно-пропускном пункте пограничного перехода на границе между Украиной и Белоруссией.

- Это приказ, - отчеканило существо с автоматом.

- Это для вас приказ, а не для меня, - с поразительным стоицизмом отреагировал посол Белоруссии. После чего подчиненный Дейнеко, красуясь на камеру, швырнул мешок с мелочью в грудь посла.

Какой дипломатический этикет? Какие там конвенции? Есть животное, которое не понимает, что оно делает и не в курсе, что за это ему придется отвечать. Как и Дейнеко, который отдал преступный, по сути, приказ.

Один вопрос – а на Украине хотя бы в курсе, что 30 серебреников Иуде выдали те люди, которым самим был нужен предатель и которые потом распяли Иисуса?