Пригожин – о бывшем муже Валерии: «Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком»

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети.

На днях дочь Валерии Анна дала интервью, в котором рассказала, как отец в детстве издевался над ней. То, что продюсер Александр Шульгин распускал руки, неоднократно говорила и сама певица. Валерия родила от него двоих сыновей и дочь. Брак с известным композитором подарил артистке не только ее самые известные хиты, но и много боли. Вдоволь натерпевшись от мужа тирана, певица со скандалом ушла от него.

Нынешний муж звезды Иосиф Пригожин признается, что знал об издевательствах Шульгина над детьми. По словам продюсера, он никогда не пытался разобраться с бывшим мужем Валерии. Пригожин с неохотой говорит на эту больную для его семьи тему, признавая, что все уже осталось далеко в прошлом.

- С Шульгиным на этот счет я никогда не хотел поговорить. А зачем? Как вы себе это представляете? Включите логику. Благодаря тому, что он был негодяем, я стал счастливым человеком. Если бы он был хорошим, мне бы не досталась эта женщина с ее прекрасными детьми. Поэтому во всем плохом я всегда вижу хорошее, - поделился 52-летний продюсер с порталом Teleprogramma.pro.

Пригожин принял детей Валерии как родных. Ему удалось сразу расположить их к себе. Продюсер женился на Валерии, когда ее дочери Анне было 12 лет.

- Он заменил мне отца. Я не называю его папой, но когда я общаюсь с друзьями, я всегда говорю: «О, батька звонит». По-моему, это героизм. Он полюбил женщину и взял ответственность за ее детей и любил, хотя не обязан был, - рассказывала Анна о своем отчиме.

Отца детям Валерии заменил Иосиф Пригожин. Продюсер женился на певице, когда ее дочери Анне было 12 лет.

Старший сын звезды Артемий тоже тепло относится к мужу матери, считая его по-настоящему близким человеком.

- Мне было шесть или семь лет, точно не помню. Тогда я понимал, что приходит какой-то дядя в семью и претендует на место старшего. Но он подошел ко мне очень деликатно - подарил мне ноутбук. Я сразу подумал: «Хороший дядя». Как-то, помню, он меня ругал, я а сказал ему: «Вот женишься на маме, тогда будешь меня ругать!». Сейчас понимаю: у нас даже характеры похожи. Не могу поверить в то, что мы не родные люди, настолько мы близки: мыслим одинаково, понимаем друг друга с полуслова, - говорил Артемий.

Год назад у Валерии и Иосифа родилась внучка Селин. Фото: соцсети.

О том, что Пригожин всегда нежно относился к Валерии и ее детям, рассказывал и близкий друг пары, продюсер Виктор Дробыш.

- Пригожин был готов ради нее на любые поступки. И ради ее детей — тоже. И когда на праздновании дня рождения Иосифа до меня доходит очередь поздравлять, я произношу такой тост: «Этот человек — один из немногих людей на Земле, которые так относятся не к своим детям. Он настолько сильно вложился в них, что стал им ближе, чем родной отец». И этот его поступок гораздо сильнее, чем какие-то победы в шоу-бизнесе, - отмечал композитор.