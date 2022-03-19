Запад получил два жестких предупреждения и один намек от России

Россия предупредила - любые грузы с оружием, которые будут заезжать на территорию Украины, станут законной целью. Фото: Александр КОЦ

Украина продолжает бредить иностранной военной помощью. Президент Зеленский высказал свое крайнее неудовлетворение поставленными странами Запада в помощь Киеву военным снаряжением и вооружениями. На его взгляд, они недостаточно качественные, мощные и современные. Некоторые из стран-членов НАТО восприняли этот упрек всерьез, хотя Германия и Канада, например, и ответили, что их арсеналы уже пусты в плане того, чем они могли бы поделиться с Киевом.

В этой ситуации практически синхронно прозвучали два крайне жестких предупреждения, которые "союзникам" Украины сделали с разрывом в несколько часов глава МИД России Сергей Лавров и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, - заявил Сергей Викторович в интервью RT. Кроме того, он дал понять, что такая передача вооружений еще советского производства является незаконной и противоречащей заключенным между нашими странами контрактам и договорам. - Исходя из прагматических причин, они (Украина – прим. авт.) полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют еще советского производства системами ПРО, что они их защитят. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны.

Не менее жестко выступил и Володин.

- Каждый день украинские националисты используют гражданское население как живой щит. Прикрываются женщинами и детьми, - заявил спикер Госдумы. - Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наёмники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства. Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению.

В этой связи ООН должна определиться. И не руководствоваться двойными стандартами. Если хотите скорейшего мира — примите немедленные решения, - продолжил Володин и заключил. - США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

С учетом заявления Лаврова, предупреждение более, чем просто прозрачно. Ну, а для тех, кто не понял, на то, что будет происходить в случае, если Запад не внемлет, уже Минобороны совсем уж прозрачно намекнуло, уничтожив стратегический склад боеприпасов ВСУ, который находился не где-нибудь, а глубоко под землей в специальном бункере, выстроенном в СССР еще для нужд РВСН. И сделало это не чем-то еще, не специальными противобункерными авиабомбами, а гиперзвуковым "Кинжалом", впервые применив такое оружие по реальной цели в условиях реальной военной операции.

В общем, кто не услышит, и кто не спрячется, как говорится, …

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