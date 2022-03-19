«Брала туфли за 90 тысяч, а теперь они в 2 раза дороже. Денег жалко!»: звезды-блогеры потеряли легкий заработок и ищут работу

Ольга Бузова и Ксения Бородина набрали многомиллионную аудиторию в инстаграме, благодаря шоу «Дом-2». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известные блогеры из-за блокировки инстаграма потеряли свои легкие деньги. Часть аудитории продолжает пользоваться этой соцсетью, обходя ограничения – но охваты упали значительно, рекламодатели не рискуют оплачивать новые размещения. Если и будут единичные коммерческие публикации, то по новым низким расценкам. Все что вы видели из рекламы в последние дни – часто отработка оплаченных ранее контрактов, размещений.

Эпоха больших легких денег для блогеров временно закончилась – потребуется не менее шести месяцев на перестройку работы при переходе на другие площадки. В рейтинге «богатых и знаменитых» останутся не все. Большие звезды в инстаграме, востребованные у рекламодателей – Ольга Бузова, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Ксения Бородина, Полина Гагарина, Егор Крид, Регина Тодоренко, Ида Галич. Они зарабатывали за год только на этой площадке около $900 тыс. - $1 млн. Это были – легкие деньги.

Анастасия Ивлеева начала заниматься спортом и худеть в своем телеграм-канале. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Схема работала так. Курьеры от рекламодателей привозили домой или в офис звезд коробки с одеждой, косметикой, техникой, игрушками, полуфабрикатами и так далее. Звезда-блогер снимала видеосюжет или фото с участием этой продукции – и размещала в инстаграме. У знаменитостей с числом подписчиков от 8 до 23 млн. цена одного коммерческого размещения в инстаграме могла стоить и 500 тыс. руб., и 1 млн. руб., и больше. Все зависело от бренда, условий, личных рекомендаций. Дополнительный заработок и весьма весомый. Поэтому Ксения Бородина купила и дом, и две квартиры дочкам, и еще одну себе. Ида Галич имеет возможность подарить себе любимой и дом, и квартиру…

Адаптация блогеров

Самые обсуждаемые блогеры – со звездными фамилиями. Поэтому расскажем об их адаптации на новых площадках. Пока одни присматриваются к новым реалиям, другие уже осваивают новые соцсети, третьи надеются на возвращение легального инстаграма (что маловероятно в ближайшее время).

За звездами из инстаграма в наши соцсети («ВКонтакте» и «Телеграм») перешли от 1% до 10% подписчиков. Есть артисты, у которых уже были мощные группы поддержки в российских соцсетях: к примеру, как у Егора Крида «ВКонтакте». Большинству придется привыкать, осваивать, привлекать. Процесс непростой – аудитория стала более избирательна, накрутить подписчиков массово не удастся. Настал период, когда выйти в лидеры могут новые звезды из блогосферы.

А площадки стараются. «ВКонтакте» на ближайшую неделю анонсировал ряд обновлений, компания работает, чтобы сделать более привычными свои продукты, предугадать запросы, и сделать предложения для новой аудитории. Мощности для этого есть. «ВКонтакте» есть все возможности для продвижения компаний и блогеров – просто звезды и пользователи к ним не привыкли. «ВКонтакте» идет трехкратный рост во всех сегментах. Если (а скорее всего «когда») заблокируют YouTube, то «ВКонтакте» уже работает монетизация видео в сообществах – авторы могут зарабатывать. Есть возможность, скачав видео, смотреть его вне сети. В этой сети скоро планируют выйти на миллиард просмотров вертикальных видео в сутки. Есть национальный видеохостинг Rutube, куда ушли заблокированные на YouTube СМИ, а звездные блогеры стараются привлечь аудиторию в «телеграм». В конце марта анонсирован русский аналог инстаграма «Россграм». По прогнозам экспертов, новая площадка будет более технологичной.

Основатели коммуникационного агентства All Star Media Дмитрий Павлов и Виктор Устенко в разговоре с нами отметили, что отечественных социальных сетей хватит, чтобы закрыть все потребности аудитории в контенте. Павлов и Устенко рассказали kp.ru: «Приостановление работы Тик Ток и инстаграм ударило по тем, кто зарабатывал деньги на этих площадках. На нашем рынке присутствует очень много артистов, музыкантов, которые последние года делали акцент на блогинге и зарабатывали за счет продажи рекламы в этих социальных сетях. Это были хорошие легкие деньги: условно за одну фотографию в инстаграме звезды получали от 500 000 рублей до 5 000 000 рублей».

Ближайший год таких денег не будет точно. У блогеров сократилась аудитория, у брендов бюджеты на рекламу. Пока удачный контент на новых площадках дают Ольга Бузова, Анастасия Ивлеева, Настасья Самбурская, Егор Крид. Даже главный критик российских звезд Лена Миро признает: «Молодец Бузова! Пожалуй, единственная из всех теток с трухлявого бревна, которая фигарит контент, востребованный в новой реальности. Остается собой, пока другие думают, как бы обработать свои видео так, чтобы образ жизни не так отчетливо читался на их пожеванных лицах». В инстаграме полно фильтров, которые делали звезд безупречными даже на видео. Бузова снимает в телеграме видео без обработки, записывает голосовые сообщения, откровенничает в свойственной ей манере – аналог контента инстаграма, с использованием новых возможностей. Настя Ивлеева проводит конкурсы, интерактивы с аудиторией, делится сюжетами из повседневной и личной жизни. Настасья Самбурская проводит вебинары и тренировки, Регина Тодоренко готовит «пользуху» на тему финансов. Даня Милохин «пилит контент», похожий на Тик Ток.

В телеграм-канале жена рэпера Джигана Оксана Самойлова традиционно привлекает публику своими формами и картинками семейной жизни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Бородина и Оксана Самойлова пока не довольны, что с ними в телеграм пришли только по миллиону с небольшим подписчиков – и кажется все еще надеются на возрождение инстаграма. Бородина и Самойлова публикуют типичный для инстаграма контент: тот, к которому привыкла их аудитория – женщины с детьми. Лидеры в телеграме по числу подписчиков: Ксения Собчак (1 млн. 405 тыс.) с информационно-аналитическим контентом и Ксения Бородина (1 млн. 213 тыс.) с «ассорти из инстаграма».

Утраченные возможности

Вот и блогеры вспомнили о своей «альма-матер» - многие стали узнаваемыми и набрали аудиторию, благодаря работе на ТВ. Стабильно и много продолжают зарабатывать на российских телеканалах блогеры из числа звезд: Регина Тодоренко, Анастасия Ивлеева, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Полина Гагарина и другие.

Ксения Бородина с прошлого года стала реже появляться на площадке «Дома-2», так как давно перестала рассматривать работу на ТВ как основной источник дохода. И вот на этой неделе Ксюша публикует в телеграме фото и видео с площадки «Дома-2». Бородина и Бузова набрали аудиторию в инстаграме, благодаря накопленной популярности на «Доме-2». И вот они опять целыми днями на съемках. Только у Бузовой теперь не «Дом-2» - а новые проекты на ТНТ. Без денег они не останутся.

Но уже начали экономить: Бузова съездила на отдых по приглашению-бартеру, а Бородина пожаловалась на высокие цены. На днях Ксюша Бородина поехала на шоппинг и поделилась, что ЦУМ ей теперь не по карману – из-за скачка валют цены на вещи ее любимых брендов выросли. Поэтому закупилась она с подругой в другом ТЦ, а в ЦУМ приехала поесть. Пока народ затаривается продуктами и лекарствами, Бородина жалуется в соцсетях: она брала туфли Versace за 90 тысяч рублей, а теперь они стоят 165 тысяч! Таких жалоб полно — не только у Бородиной. Денег на такие покупки звездам жалко. Но их гардеробы и так забиты под завязку — сами хвалились.

Хотя блогеров больше удручают другие цифры: число подписчиков на новых площадках. К примеру, у Иды Галич в инстаграме было больше 6 миллионов подписчиков, в телеграме пришли – 249 тысяч, а «ВКонтакте» еще меньше. Хотя в 2016-м году у Галич в инстаграме было 25 тысяч подписчиков, она продала свой первый рекламный пост за 5 тысяч рублей. Через три дня после публикации число подписчиков увеличилось до 100 тыс. Опыт у блогеров есть. А терпением придется запастись. Если только не случится чудо. «ВКонтакте» запустил функцию переноса контента из инстаграма. Может кто-то сделает подарок блогерам и придумает решение как перенести подписчиков из инстаграма на новые площадки?

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