Экономист оценил решение выделить 40 млрд рублей на борьбу с безработицей

Сейчас оценивать безработицу сложно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России выделит из резервного фонда более 39 млрд. руб. на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы. Как уже писал сайт kp.ru, полномочия службы занятости будут расширены, теперь туда смогут обратиться и те россияне, которым только грозит увольнение.

Более 25,5 млрд. руб. направят на создание в регионах временных вакансий для тех, кому грозит увольнение, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для безработных, зарегистрированных на бирже. По оценкам кабмина, воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

7 млрд. руб. потратят на реализацию региональных программ занятости. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Это позволит сохранить занятость, если производство переориентируют. Такая мера рассчитана на 125 тысяч граждан.

- Остальные средства - почти 6 миллиардов рублей - пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых, - рассказал Мишустин.

По словам доктора экономических наук, профессора Финансового университета Александра Сафонова, скорее всего в течение года количество увольнений в нашей стране как минимум приблизится к тому уровню, который был в пандемию (официально зарегистрированных безработных в службе занятости на максимуме было 3 млн. 775 тыс. человек).

- Сейчас оценивать безработицу сложно, потому что пока еще действуют меры Трудового кодекса о том, что работодатель должен за два месяца предупредить работника об увольнении. У людей есть передышка ровно на два месяца, после этого начнутся сокращения, - говорит экономист. - Объемы будут зависеть от того, как быстро правительство будет помогать в других отраслях. Да, важно выделять деньги на сохранение рабочего персонала. Но еще важнее сейчас создавать альтернативные производственные площадки. Например, занятость на АвтоВАЗе зависит от того, сколько денег дадут бизнесменам, чтобы они нашли возможность создавать комплектующие, которые перестали поставлять из-за рубежа. А так как нет понимания того, что будет дальше, этого не происходит.

Сафонов считает, что выделение 40 млрд. как временной меры вполне достаточно, но за пределами мониторинга Минтруда остаются самозанятые и ИП.

- Да, предлагается переобучение. Безусловно, как временная мера это важная вещь, чтобы люди «балду не гоняли». Но если вы переобучаете, не понимая, куда человек трудоустроится, это напрасно выброшенные деньги. Ну переучите вы человека на бухгалтера, а работы для него нет. Ну займете его месяц, будете платить пособие по безработице, а что дальше? Переобучение должно быть целевым с обязательством работодателя взять человека. Меры нужно дополнять тем, чтобы те люди, которые будут переобучаться, напрямую контактировали с будущим работодателем, который предоставит им практику, - отмечает профессор.

Также экономист подчеркнул, что в пандемию население, теряющее доходы, семьи с детьми поддерживали «президентскими» выплатами, что в значительной степени позволило начать экономике быстро восстанавливаться.

- Этот пакет тоже нужно предусматривать. Потому что сейчас нависает еще одна проблема, связанная с безработицей. Снижение реальной покупательной способности населения может привести к тому, что объемы производства даже работающих предприятий будет падать. Это эффект 90-х годов. Плюс сокращение объемов производства приводит к удорожанию продукции. Поэтому требуется все рассматривать в совокупности, - заключил наш собеседник.