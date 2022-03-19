Лавров: Поведение Запада подтверждает его ненадежность

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с участниками финального мероприятия международного конкурса «Лидеры России».

В его выступлении прозвучало несколько важных заявлений. «КП» приводит главные:

О спецоперации российских войск в Украине

Мы объявили наши задачи. Задачи эти абсолютно легитимны и понятны.

Когда начались обстрелы уже явно подготовительные к боевым действиям на Донбассе, у нас не было другого выхода для защиты русских людей на Украине. Мы признали ДНР и ЛНР, подписали с ними договор о взаимопомощи и в ответ на их просьбу президент поручил осуществить специальную военную операцию.

В ходе этой операции подтвердились худшие опасения относительно тех планов, которые вынашивались и которые удалось предотвратить нашей военной операцией - планов по захвату Донбасса. Вы знаете и о вскрытых фактах наличия очень опасной военно-биологической программы, которую Пентагон осуществлял во многих городах Украины.

Проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей в Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации.

[Операция] завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, которые я упоминал: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности.

О переговорах с Киевом

Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с «отбывания номера», как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны.

О Зеленском

Когда, к моему огромному сожалению и стыду, президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны - такое соглашение в рамках СНГ существовало - и когда он лично покровительствует тем тенденциям, о которых я сказал, мне просто сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства… Точно так же, как он на ранней стадии своих президентских полномочий, еще когда играл в театре и снимал сериалы, всячески заверял, что даже в мыслях у него не может быть, что русский язык может быть как-то ущемлен. Пожалуйста - жизнь доказывает, чье слово что стоит.

О внутриукраинском диалоге

Мы объявили цели, которых сейчас добиваемся. То, что касается внутриукраинского диалога – это, наверное, дело украинцев, после того как наша операция завершится.

О Западе

Поведение Запада, даже не беря во внимание ситуацию на Украине, подтверждает его ненадежность.

[Евросоюз], в конечном итоге эволюционировал в сторону полной зависимости от Североатлантического альянса и США. Самое яркое выражение Европейского союза - это судьба «Северного потока – 2», когда даже Германии, которая до последнего отстаивала заинтересованность в этом проекте, было сказано: «это против ваших интересов».

В НАТО, конечно же, музыку заказывают Соединенные Штаты. И сейчас Евросоюз подминается под НАТО. Уже страны, которые не являются членами НАТО - нейтральные страны - Швеция, Финляндия, Австрия - они подтягиваются к сотрудничеству, которое называется коллективная мобильность.

Премьер-министр Польши Моравецкий выдвигает идею, которую они на днях собираются обсуждать, направить на Украину миротворческие силы НАТО. Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмёт под контроль западную Украину во главе со Львовом, и там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом заключается… Я считаю, что это все-таки демагогическая инициатива, и натовцы поймут, что надо им быть разумными и реалистичными.

Мы с самого начала правления президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось.

Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повёл, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали.

О соотечественниках

Считаю, что репатриацию надо обязательно оформить законодательно, да, соблюдя формальности и необходимые юридические нормы, но обязательно это надо сделать - радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином.

О санкциях

Подавляющая часть стран мира санкции против России не объявляли.

Многие мои европейские коллеги один на один говорили, что понимают, что санкции - глупость и путь в никуда, но существует консенсус. Я сказал одному, что консенсус означает, что если хотя бы один против, то решения нет. Если ты против, то скажи об этом. Это такая круговая порука. Мы исходим из того, что наши друзья - это равные нам люди, государства и страны, и партии политические. В отличие от западных структур, где демократии маловато. Да, там придумали консенсус в НАТО и Евросоюзе, но этот консенсус – фикция.

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