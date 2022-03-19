Кто сказал первый "НАТО"? На Украине нашли виновного в спецоперации России

Вступление Украины в НАТО - было предвыборным обещанием Петра Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина настолько успешно бьется с Россией, что со дня на день проведет парада своих победоносных войск на Красной площади в Москве. Именно такую картину можно составить из реляций и отчетов украинского Генштаба. Наверное, именно поэтому в Киеве сейчас стали усиленно выяснять, кто же был той с…, простите, сволочью, которая и сделала роковой шаг, вынудивший сейчас Россию на проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Как всегда в последние дни, в авангарде выступил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который моментально определил, кто первый сказал "мяу". То есть, простите, НАТО. Потому что именно намерение вступить в НАТО, как считает этот гигант мысли и мастер переодеваний в женскую одежду, и стало тем спусковым крючком, который Россия не смогла проигнорировать.

- Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию, - заявил Арестович, который еще относительно недавно открыто бахвалился, что когда Украину примут в НАТО, то России не поздоровится. А сейчас… Сейчас он начал говорить совсем другое.

Правда, уже после того, как лидеры ведущих стран-членов НАТО по десятому разу объяснили Зеленскому, что никто не собирается принимать Украину в альянс, и он-таки сумел это понять и даже произнес, что двери в блок для Киева остаются закрытыми.

Можно даже не без оснований подумать, что эти поиски "виноватых" сейчас активизированы по той причине, что украинская делегация на переговорах с российской уже готова согласиться на нейтральный статус страны.

Вот только в Киеве не понимают одной простой вещи. Порошенко, а вместе с ним и Зеленский виноваты не в том, что кто-то из них мяукнул про НАТО. Прежде всего, они виноваты в том, что под их руководством Украина вела дискриминационную политику по отношению к регионам Донбасса, что устроили геноцид населения в ЛНР и ДНР, что всячески покровительствовали неонацистам и поощряли их по всей территории Украины. А что касается НАТО, то они виновны в том, что превратили свою страну в полигон для опытов руководства стран-членов блока, позволили сделать совершенно внешним силам свою страну инструментом для провокаций и даже фактически превратили ее в будущую жертву в большой войне, которую планировали начать на своих условиях.

Поэтому все попытки Арестовича отделаться "малой кровью" нынешних властей Украины смехотворны, ничтожны и могут вызвать интерес только внутри самой Украины. Кстати, сам Порошенко в компании с экс-министром обороны Незалежной Гриценко уже выступили с обвинениями Зеленского и его команды в том, что те, дескать, предатели и зрадники, которые сдают страну врагу. На что уже ответил нынешний Главком ВСУ Залужный, посоветовав тем, кто сейчас не в окопах сидеть и не высовываться.

Примечательны две вещи. Первая – никто из них сегодня не в окопах. И вторая – они по-прежнему необучаемы, ничего не поняли и, наверное, уже не поймут тех мотивов, которыми руководствовались Путин, Шойгу и военное руководство России, принимая свои решения.

А кто из них первый сказал "мяу", уже не так и важно. Тем более, что голосовали за эту поправку в конституцию они дружно и единодушно.

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