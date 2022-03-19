Экономист Петроневич заявил, что рост цен замедлится в течение ближайших недель

Экономисты обещают, что цены перестанут расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 18 марта, стало известно, что совет директоров ЦБ по денежно-кредитной политике оставил ключевую ставку на уровне 20% годовых.

- Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году, - говорится в официальном сообщении Центробанка.

Комментируя решение регулятора, старший экономист аналитического управления банка «Открытие» Максим Петроневич отметил, что в самом деле, интенсивный ( темпами выше 2% в неделю) рост цен продолжается вторую неделю.

- Однако если на неделе с 26 февраля по 4 марта это более чем наполовину объяснялось ростом цен на легковые автомобили, электронику и туристические услуги, то неделей позднее рост цен затрагивал уже широкий спектр товаров. По нашим оценкам, интенсивная подстройка цен продлится недолго (2-3 недели), после чего инфляция замедлится, - подчеркнул экономист.

Также в аналитическом центре банка дали оптимистичный и пессимистичный прогнозы по курсу валюты: от укрепления к концу 2022 г. до 85 рублей за доллар до ослабления до 150 рублей. Инфляция может составить 13% и 21% соответственно.

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