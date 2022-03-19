Представитель ДНР Басурин ответил на вопрос о бесполетной зоне над Донбассом

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 18 марта, на лентах информагентств появилась информация следующего содержания: «Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24»

Дословно это звучало так: «Я думаю, да»,- сказал Басурин.

Он также прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, заявив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно, чтобы Россия сама контролировала небо.

(Напомню: накануне Пушилин сообщил, что попросил Россию усилить системы ПВО республики после удара украинских войск ракетой "Точка-У" по центру Донецка в результате которого погибли более 20 человек.)

Официальной и более близкой к истине, полагаем, можно считать информацию, которая прозвучала из уст Басурина в субботу, 19 марта в интервью «Комсомольской Правде».

- ...Эдуард Александрович, это правда, что над Донбассом создана бесполезная зона?

- Нет, это неверное утверждение, - сказал официальный представитель Народной милиции ДНР.

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