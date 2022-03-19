Под видом беженцев Израиль атакуют украинские бандиты и проститутки

Каждого беженца, прибывающего в Израиль, тщательно проверяют, чтобы за ним не было криминального прошлого. Фото: REUTERS

Власти Израиля запретили въезд в страну для примерно 270 граждан Украины, заявив, что под маркой людей, покидающих эту страну, на Землю Обетованную из Незалежной едут преступники и проститутки.

Согласно оперативной информации израильской полиции, среди прибывших в еврейское государство украинских граждан, прилетевших в Тель-Авив через Молдавию и Румынию, оказались люди с криминальным прошлым, имеющие связи с израильской мафией, а также молодые женщины, которым местные сутенеры уже подготовили рабочие места в борделях.

– Мы проверяем всех, каждого из беженцев, прибывающих в Израиль, чтобы выяснить, не являются ли они преступниками и не были ли они приглашены сутенерами и русскими мафиози, – приводит высказывание представителя израильских правоохранительных органов издание Mako.

Полицейский также уточнил, что за работу в израильских публичных домах дамам легкого поведения было обещано до 5000 шекелей (около 165 тысяч рублей) в месяц.

Подозрительные украинки и украинцы были принудительно оправлены на родину.

Ранее посольство Украины в Тель-Авиве уже высказывало недовольство действиями израильских властей по отношению к беженцам и настаивало на том, что во время событий, подобных происходящим в Незалежной сегодня, нельзя каждого украинца «рассматривать под микроскопом».

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