У Кишинева осталось немного времени для оформления своего нейтрального статуса

Экс-президент Молдовы Игорь Додон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду на днях опять заявила, что Россия должна вывести своих миротворцев из Приднестровья. Мадам заучила набор слов, который воспроизводит при всяком удобном случае. Но эта заезженная пластинка, которая сейчас совсем не к месту и времени для самой республики Молдова, очень по душе тем, кто извне диктует повестку молдавской внешней политики. Хотя, казалось бы, Кишинев не оправдал возлагаемых на него надежд. Молдавия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям, как, кстати, и Грузия, руководство которой уж никак невозможно обвинить в пророссийских взглядах. За что, кстати, обе республики уже получили кучу "комплиментов" и обвинений в предательстве из Киева. Но это не изменило позицию Молдавии, которая ответственно заявила, что угрозы их суверенитету со стороны России не видят.

И сейчас Кишинев пытаются всячески наставить на путь истинный зачастившие в него высокопоставленные представители и политики из стран НАТО. Всего за половину марта в Молдавии уже успели побывать госсекретарь США Энтони Блинкен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, министры иностранных дел Болгарии, Германии, Италии.

Причины такого всплеска интереса очевидны – на Западе прекрасно представляют себе, что в обозримом будущем подразделения и соединения российских Вооруженных Сил, участвующие в военной спецоперации на Украине, подойдут к молдавско-приднестровко-украинской границе Украины, и намерены приложить все усилия, чтобы Кишинев сохранил свой евроатлантический курс, который поручено проводить Майе Санду.

А потому для них совершенно неприемлемо ситуация, если внешняя политика Молдовы изменится хоть на немного. Запад пытается привязать Кишинев к себе не только словами, но деньгами. В конце прошлого года США поставили Молдавии вооружений на 5 млн долларов. Кишинев подписал и индивидуальный план сотрудничества РМ с НАТО на два года – этот и 2023-й, план, который предусматривает модернизацию обороны и системы безопасности страны, вплоть до переформирования миротворческой миссии в Приднестровье.

Запад пытается втянуть Молдавию в такую же авантюру, в которую до нее втянул и Украину, при этом, не предоставляет никаких перспектив или четких обещаний ни насчет НАТО, ни относительно возможного вступления в число стран Евросоюза, который охватывают все более глубокие противоречия.

Примечательно, что как раз в начале марта экс-президент республики Игорь Додон сделал заявление, что Молдова должна вынести для себя урок из событий на Украине, причем этот урок должен касаться не только начала реального диалога с властями Приднестровской Молдавской республики, но и обеспечить срочное принятие отдельного закона "О постоянном нейтралитете Республики Молдова", который должен закрепить нейтральный внеблоковый статус страны и прописать механизм обеспечения того нейтрального статуса, что задекларирован в Конституции молдавского государства. Одновременно он дал бы гарантии существовании независимого суверенного молдавского государства и гарантировал бы отказ от его поглощения Румынией. Более того, это решение было бы с облегчением воспринято не только в самой Молдове, но и в Европе, и на Востоке.

Инициатива принятия этого закона принадлежит Блоку коммунистов и социалистов, но их совместной коалиции недостаточно для принятия закона, а политические силы, поддерживающие Санду, выступают против него. Между тем, для принятия закона у Кишинева остается не так много времени.

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