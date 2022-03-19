Минобороны: Киев готовит провокации против граждан США, чтобы втянуть в конфликт НАТО

Продолжается военная спецоперация на Украине. Фото: Александр КОЦ

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о показаниях высокопоставленного офицера Службы безопасности Украины, который не только сдался российским военным, но и передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса. А также сообщил о подготовке киевским режим серьезной провокации.

- В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах. Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона "Азов" террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран, - заявил Конашенков.

Генерал-майор подчеркнул, что руководство киевского националистического режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран, как якобы "целенаправленную атаку российских вооруженных сил". А главная цель провокации - усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной "бесполетной зоны" и предоставления дополнительного вооружения.

- Довожу до сведения всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности, - обратился к завербованным гражданам Донбасса российский генерал-майор.

БОЕВАЯ СВОДКА

По данным Минобороны, подразделения российских Вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское- Новоукраинка.

Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.

Группировка Народной Милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника.

Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и уничтожает разрозненные группы националистов, отступивших из города Рубежное. За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.

Беспилотным летательным аппаратом "Форпост-РУ" уничтожен один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в 60 километрах севернее Киева, в районе населенного пункта Выползов.

Кроме того, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Маловоронцовки.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

201 - беспилотный летательный аппарат.

1443 - танка и других боевых бронированных машин.

147 - установок реактивной системы залпового огня.

564 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1248 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственным комитетом России возбуждено еще два уголовных дела по фактам жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

По данным следствия, в период 18-19 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения городов Первомайск, Стаханов, Сватово, Кировск Луганской Народной Республики. В результате попадания и разрыва снарядов в Стаханове и Сватове погибли 6 мирных граждан, среди которых один несовершеннолетний. Еще два человека получили ранения.

В этот же период военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Новоазовск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь Донецкой Народной Республики. В результате погибли пять мирных граждан, еще 28 получили ранения - среди них трое несовершеннолетних.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе линии электропередач и газопровод.

СК России заявили, что следователи ведомства и прокуратуры ДНР и ЛНР продолжают устанавливать должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к этим преступлениям против мира и безопасности человечества на Донбассе.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 19 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 марта 2022 года (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Противник проспал операцию»: оборона Мариуполя прорвана до центра города

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин встретил под Мариуполем артиллериста, стреляющего по своему городу, и прошел по улице, которая начинается на войне и приводит к миру (подробнее)

Беженцы из Мариуполя: Нам обещали стрелять в спину, если поедем в сторону России

«Нам больше бояться нечего, такую Украину мы ненавидим», - что говорят люди, выбравшиеся из городов и поселков, находившихся под контролем Киева (подробнее)