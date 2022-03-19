Жена за ручку водит по двору больного раком Валентина Юдашкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Валентин Юдашкин несколько лет мужественно сражается с онкологией. Рядом с именитым кутюрье и в горе, и в радости находится его жена Марина. Супруги вместе более 30 лет. Избранница модельера на днях показала поклонникам, как Валентин Абрамович прогуливается по двору их загородной усадьбы.

Марина Юдашкина поделилась с поклонниками видео. Она держит мужа Валентина Юдашкина за ручку, как ребеночка. Супруги дышат свежим воздухом, осматривая угодья. Валентин Абрамович медленно шагает за женой, опираясь на ее руку.

Особняк Юдашкиных находится в живописном уголке Подмосковья. Вокруг дома на большой площади расположен лес. Модельер признавался, что много вложил в загородное поместье, куда вошли несколько домов, приусадебный участок, пруд, фонтан и парники жены.

Напомним, 58-летний маэстро несколько лет борется с раком. Он говорит, что живет от одного обследования до другого. Ему провели четыре полостные операции за 20 дней и несколько курсов химиотерапии. Из-за поражения пищевода мэтр сел на жесткую диету.

"В начале был рак почки, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год. Потом была долгая дорога в дюнах - то чуть лучше, то опять… Во мне столько было напичкано - как по минному полю!", - делился подробностями болезни Юдашкин.