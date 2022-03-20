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Политика19 марта 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 20 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 марта 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Военная спецоперация на Украине 20 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 20 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Донбассе по-прежнему напряженная обстановка. Объявленная президентом России Владимиром Путиным военная спецоперация продолжается. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 марта 2022 года.

Украинские националисты заминировали склады с аммиаком и хлором на химическом заводе в городе Сумы, заявляет Министерство обороны России. В военном ведомстве уточнили, что боевики завезли емкости с химвеществами в здание школы поселка Котлярово Николаевской области, чтобы подорвать их при подходе Вооруженных сил РФ.

Тем временем, российские войска прорвали оборону нацбатальона "Айдар", форсировав реку Кашлагач в Донецкой области, продвинулись на 5 километров. Наши войска уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости.

Боевики националистического батальона "Азов" планировали террористические акты во Львове, сообщил сдавшийся офицер Службы безопасности Украины. Теракты планировались на территории дипломатических представительств США и других стран Запада.

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