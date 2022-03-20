Сержант Коноваленко ракетами лично подбил 3 танка неонацистов: «Воевать не числом, а умением»

Минобороны России продолжает публиковать наградные листы на российских военнослужащих, которые проявили мужество и героизм. Фото: Минобороны РФ

Наступили 25-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России продолжает публиковать наградные листы на российских военнослужащих, которые проявили мужество и героизм. Читая наградные листы невольно вспоминаются слова легендарного русского полководца и военного теоретика Александра Суворова: «Воевать не числом, а умением». Этими словами генералиссимус, который не проиграл ни одного сражения, напутствовал перед боем русских солдат.

ВЫВЕЛ ИЗ ЗОНЫ ОБСТРЕЛА ТЕХНИКУ

Майор Игорь Гуралев

«Батальон, в состав которого входил заместитель командира батальона майор Игорь Гуралев, выполнял задачу по обороне одного из аэродромов. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны диверсионно-разведывательных групп националистов майор Игорь Гуралев находился на позициях охранения со своими подчиненными. Увидев, что снаряды попали в ангар со стоящей там техникой, несмотря на риск сгореть заживо, вместе со своими бойцами ни на секунду не задумываясь, Игорь бросился прямо в огонь и лично вывел из горящего и обстреливаемого ангара 3 единицы техники бригады, в том числе машину закрытой спутниковой связи, без которой управление группировкой стало бы невозможным. Благодаря личному мужеству майора Гуралева, его самообладанию и умелому командованию, из огня было спасено более 10 единиц техники. При этом никто из бойцов, эвакуировавших технику, не пострадал».

Фото: Минобороны РФ

ВЗЯЛ ПРОТИВНИКА В КЛЕЩИ

Капитан Дереник Темирханов

«В ходе проведения операции по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов, грамотно оценив обстановку, командир мотострелкового батальона капитан Дереник Темирханов организовал одновременное нанесение противнику ударов с фронта и флангов, а также обеспечил поддержку продвижения личного состава точным огнем минометных расчетов. В ходе четырехчасового боя с превосходящими силами противника, благодаря самоотверженности и умелым действиям комбата, его подразделение добилось превосходства на поле боя.

В ходе ожесточенного сражения было уничтожено до 10 единиц вражеской бронетехники и около 100 националистов. Остальная часть националистов была вынуждена отступить и покинуть населенный пункт.

Благодаря решительным действиям капитана Дереника Темирханова и умелому руководству подчиненным личным составом, российским войскам удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и освободить населенный пункт от украинских националистов».

Фото: Минобороны РФ

ПОДБИЛ ТРИ ТАНКА ПРОТИВНИКА

Младший сержант Алексей Коноваленко

«Батарея, в состав которой входил оператор взвода противотанковых управляемых ракет младший сержант Алексей Коноваленко, выполняла задачу по прикрытию танкоопасных направлений в районе одного из населенных пунктов. Ночью противник танковой колонной предпринял очередную попытку прорыва обороны российских войск. Алексей первым обнаружил колонну бронетехники, о чем доложил командиру батареи, и, получив приказ на уничтожение выдвигающегося противника, открыл огонь по вражеским танкам. В ходе боя младший сержант Коноваленко ракетами противотанкового ракетного комплекса лично подбил 3 танка националистов. Спустя несколько дней батарея подверглась атаке многократно превосходящим противником. В ходе боя экипажем было уничтожено 2 долговременных огневых точки, опорный пункт, 4 единицы бронетехники и 16 националистов. Благодаря умелому руководству подчиненными и профессионализму младшего сержанта Коноваленко, 4 атаки противника были отражены».

В субботу замминистра обороны России Тимур Иванов посетил в Подольске «Военный клинический госпиталь» Минобороны России и вручил госнаграды раненым военнослужащим. Среди них уже знакомые читателям «Комсомолки» связисты.

Иванов вручил медали «За отвагу» начальнику радиостанции ефрейтору Виталию Карнаеву и начальнику приемного радиоузла старшему сержанту Яну Волкову. О их подвигах «Комсомолка» рассказала вчера.

Старший сержант Ян Волков Фото: Минобороны РФ

Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Напомним, Виталий Карнаев получил осколочное ранение, но превозмогая боль, продолжал под минометным обстрелом обеспечивать связью командира батальонно-тактической группы. Ян Волков также был тяжело ранен в руку и живот, и истекая кровью продолжал умело руководил действиями связистов. Эта устойчивая связь позволила подразделениям отбить атаки, скорректировать огонь и одержать победу.

- От имени Министра обороны России выражаем вам благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Мы гордимся вами! Вы нужны нашей Родине! - сказал Иванов и вручил им боевые награды.

Ефрейтор Виталий Карнаев Фото: Минобороны РФ

После выписки военнослужащие хорошенько отдохнут: будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.