Как выглядит папа Натальи Водяновой, бросивший ее в детстве

Наталья Водянова

Наталья Водянова - одна из самых знаменитых топ-моделей. Она выросла в многодетной семье. Мама Лариса Викторовна развелась с отцом звезды подиума, когда той едва исполнилось три года. С тех пор о Михаиле Степановиче мало что известно. Однако не так давно ушлым репортерам удалось разыскать мужчину.

Отец Натальи Водяновой живет в спальном районе Нижнего Новгорода. Свое родство со знаменитой моделью скрывает. "Я люблю ее очень", - нервно отвечает мужчина на расспросы хроникеров шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

В 2004 году Михаил Степанович перенес инфаркт. У него давно вторая семья. Одно время он работал снабженцем, возил автозапчасти. От второго брака у мужчины есть дочь Настя.

Папа Натальи Водяновой. Кадр шоу "Секрет на миллион".

К слову, родные Водяновой по отцу - люди очень набожные. Аборты в их семьях запрещены. Отец модели - восьмой ребенок в семье. У его старшего брата Петра тоже восемь детей, а у сестры Анны - 14.

В свое время Наталья говорила, что родной отец бросил ее в трехлетнем возрасте. Однако позже племянник мужчины заверял, что это мама Наташи бросила Михаила. Мол, он из армии вернулся, а Лариса Викторовна беременна от другого. Впрочем, мама модели и со вторым мужем не построила счастья.

"Миша Наташе всю жизнь алименты платил, - делилась несколько лет назад тетя Водяновой. - И любит он ее по-настоящему. Мы хотим, чтобы Наташа знала, что отец ее ждет".