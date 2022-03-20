Ситуация на Украине, последние новости на 19 марта 2022 года: Зеленский требует правды и новых вооружений, а СБУ проводит массовые аресты в крупных городах.

Зеленский выпустил ночью новое видеообращение, якобы записанное минувшей ночью в центре Киева Фото: Кадр видео

А ЦАРЬ НЕНАСТОЯЩИЙ?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неудовлетворённости присылаемым с Запада оружием Украине. Дескать оно старое и некачественное, а хотелось бы современных вооружений. При этом, Зеленский выпустил ночью новое видеообращение, якобы записанное минувшей ночью в центре Киева, но специалисты практически сразу разоблачили фальшивку – запись была сделана с использованием технологии хромакей, то есть сзади просто подложили фон. Запись явно была произведена в студии, но где именно и где Зеленский – этот вопрос так и остается без ответа.

А еще глава Минобороны ФРГ заявила, что ее страна исчерпала возможности Бундесвера по поставкам вооружений на Украину. Собственно говоря, в этом и до того смысла было мало, поскольку значительная часть такого оружия, поставленная в передовые части, превратилась в боевые трофеи ВС РФ и Народной милиции ЛДНР.

НАМ БЫ ПРАВДЫ, НО ПРИЯТНОЙ

Известная пословица, что "лучше горькая правда, чем сладкая ложь", явно не подходит нынешней украинской власти. Зеленский неоднократно требовал, чтобы ему честно ответили, когда Украину примут в НАТО, и когда НАТО придет защищать Украину. Глава Минобороны ФРГ совершенно честно в очередной раз ответила, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт с Россией. И тут же советник Зеленского Михаил Подоляк, между прочим, член делегации по переговорам с Россией, обозвал ее не кем-нибудь, а провокаторшей: "Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так не делайте провокационных заявлений". По всей видимости Миша не приемлет "неправильной" правды, но почему-то забывает, что и его шеф Владимир Зеленский, президент Украины, так и не объявил России войну. Наверное, много дел, и он просто забыл, ведь еще столько видеообращений записать надо.

"ЗА МНОЙ ПРИШЛИ"

- За мной пришли, было приятно пообщаться, только и успедл написать известный одесский журналист Юрий Ткачев прошлым утром. Как оказалось, аперативники СБУ задержали его и провели обыск. По свидетельству жены, его заставили раздеться, выволокли на лестничную площадку и уложили лицом вниз. После обыска, в ходе которого в ванной, в которую заходил СБУшник без понятых, "нашли" гранату и тротиловую шашку, Юрия увезли в на допрос в Управление СБУ. Спустя пару часов в Телеграме появился новый канал, якобы Ткачева, но по стилистике и контенту было ясно, что это не Ткачев. Поняв, что провокация не удалась, админы канала тут же его переименовали.

Кроме того, в тот же день СБУ задержала известную украинскую правозащитницу и антифашистку Елену Бережную.

В ИТАЛИИ НАЧАЛИСЬ МИТИНГИ ПРОТИВ ОТПРАВКИ ОРУЖИЯ НА УКРАИНУ

В Риме и Пизе минувшим днем прошли массовые акции протеста против отправки оружия на Украину. Поводом для них стало обнаружение сотрудниками аэропорта Пизы вместо лекарств и продуктов оружия в гуманитарном грузе, предназначенном для отправки в эту страну.

Также против военной поддержки Украины сегодня выступили жители Болгарии: они вышли с российскими флагами и плакатами «Янки, возвращайтесь домой!».

ПАЛЯНИЦЯ УЖЕ НЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ

СНБО Украины выложил список украинских слов, которые должны помочь выявить «российских диверсантов». В приведенном списке большинство слов совсем даже и не украинские, а из галицкого жаргонного суржика. Раньше проверочным словом на украинство было обозначения хлеба "паляниця", теперь таких терминов стало на порядок больше. Не дай Бог проверить на произношение этих слов Зеленского, Порошенко и даже генералов вместе с остальным личным составом ВСУ, девять десятых которых говорят преимущественно на русском. Ведь выговорить "паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень" и т.д., да еще понимать, что это такое, многие не смогут даже после ста грамм.

"АЗОВ" ПЛАНИРУЕТ ТЕРАКТ ПРОТИВ ПОСОЛЬСТВА США ВО ЛЬВОВЕ

Российским военным сдался высокопоставленный сотрудник управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Он передал сведения в отношении всех лиц, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса, а также сообщил, что боевики запрещенного в России полка "Азов", признанного нацистским даже Конгрессом США, планирует террористические акты в отношении сотрудников посольств США и других стран Запада, эвакуированных ранее во Львов.

Задумка террористов вполне понятна. Теракты должны стать побудительной причиной, чтобы вынудить страны НАТО объявить над Украиной бесполетную зону, а в идеале – даже ввести войска для защиты режима Зеленского.

СБУ ПОШЛА ПО АДРЕСАМ

Украинская контрразведка сейчас терроризирует не только известных на Украине людей, но и самых обычных жителей страны. В Харькове СБУ и полиция проводят массовые проверки в жилых массивах и ищут тех, кто связан с Россией. Об этом РИА Новости рассказали сами харьковчане.

- Зачищают весь двор, все дома, пришли с проверкой документов. Одна женщина стала возмущаться, её ударили автоматом прямо в лицо, сосед за неё заступился – так и ему тоже дали, - возмутилась харьковчанка. Как она сообщила, ищут "сепаратистов" и тех, кто помогает России.

Другой мужчина, проживающий в Харькове, сообщил, что знает, как минимум, о трех случаях таких проверок в многоквартирных домах. В том числе, и в том, в котором проживает он сам.

КОЛЕСА ДИКТУЮТ ВАГОННЫЕ

И напоследок несколько сообщений из серии "железнодорожные новости".

Глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин заявил, что между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения.

Первый за восемь лет пассажирский поезд из Старобельска (райцентр в Луганской области) прибыл на железнодорожный вокзал Луганска. Пассажиры остались довольны и ценой билетов, и уровнем комфорта в пути.

Диверсанты запрещенного в России полка "Азов" взорвали железнодорожный мост на востоке Украины, по которому, как они сообщили, шло снабжение российской войсковой группировки, задействованной в спецоперации.

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