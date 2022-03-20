Умерший муж Хакамады оставил ей гигантские долги в зарубежных банках: «Больше, чем все мои деньги»

Ирина Хакамада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский умер в сентябре 2021 года. Бизнесмен, управляющий партнер онлайн-сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа. Ирина Хакамада уже говорила, что супруг оставил ей огромные долги. Теперь политик рассказала, как она решает эту проблему.

По словам Ирины, об истинном размере долгов покойного мужа она узнала лишь после его смерти. Теперь Хакамада ломает голову над тем, как выплатить их, ведь таких денег у нее попросту нет.

- Долги огромные. Больше, чем все мои деньги. Я знала о половине, мы собирались их выплачивать, половину я не знала. Это большая сумма. Поэтому адвокаты наняты, еще с ними надо будет как-то расплачиваться, - рассказала Ирина в YouTube-шоу «А поговорить?».

По словам политика, ей предстоит расплачиваться с иностранными банками. Ее супруг набрал кредитов за границей, и теперь долги в валюте стали еще больше. Тем не менее, нынешняя геополитическая ситуация и наложенные на Россию западные санкции Хакамаде только на руку – сейчас кредиторы не могут добраться до нее.

- Знаете, сейчас настолько все хреново, что от того, что эта хрень наложилась на эту, становится все равно. Придет время, но все решаемо. Долги заграничные, в заграничных банках, у нас санкции, нельзя туда лететь и банки не могут ничего сделать! Мне все запрещено, и для меня это хорошо, - рассказала Хакамада.

Муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский умер в сентябре 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее Ирина рассказывала, что ее брак с Сиротинским был открытым. Супруги придерживались свободных отношений и считали, что каждый имеет право на личную жизнь. Их семейная жизнь продолжалась исключительно ради дочери Маши. Девочка родилась с синдромом Дауна, и родители всегда старались оградить ее от волнений.

- Мне изменяли все мужья, мне изменяли все возлюбленные, мне изменяли все любовники. И однажды я спросила у одного мудрого мужика, который давно меня знал: почему мне изменяют все? Он говорит: Ира, потому что ты никому не принадлежишь, - рассказывала Хакамада.

Владимир Сиротинский был четвертым мужем политика, и брак с ним не стал исключением из этого горького правила. По словам Ирины, уже через год после рождения Маши у мужа появилась другая женщина. Это больно ударило по ее самолюбию. Политик переживала настолько, что не находила себе места.

- Через год после рождения Маши. Маша родилась, через год появилась другая женщина. Тогда была боль. Я держала ее года три, - вспоминает она. - Потом мне это надоело. Все, хватит! Я не на помойке нашла себя.

Тот случай заставил Хакамаду изменить свой взгляд на брак. Она решила тоже не хранить верность мужу. Супруги договорились, что их отношения будут свободными. У них были четкие договоренности: каждый имел право на любовника или любовницу. Несмотря на свободные отношения, Ирина все-таки очень тепло относилась к мужу. Уйти от него она не решалась не только из-за этого чувства, но и из-за дочери Маши. Девочка трепетно верила в счастье родителей, и разрушить эту веру они просто не могли.

- Потому что Машу трясло. Она ребенок специальный, она очень тонкая. Для нее папа и мама, и она - семья. Она за каждым обедом воскресным говорила: папочка, как хорошо, что ты в семье рядом с мамой, - рассказывала вдова Сиротинского.