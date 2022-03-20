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Звезды20 марта 2022 4:01

«Алису Аршавину заразили сифилисом? Это бред!»: Врачи не верят бывшей жене футболиста

Психиатр Александр Теслер объяснил KP.RU, почему бывшая жена Андрея Аршавина уверяет, что ее заразила родная мать
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина.

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса продолжает шокировать народ сенсационными признаниями. Недавно 39-летняя женщина заявила, что у нее… третья стадия сифилиса. Из-за этого, мол, у нее и провалился нос. Бывшая жена спортсмена уверяет, что венерической болезнью ее заразила собственная мать. Якобы родительница наняла медбрата, который ставил Алисе капельницы с иглами, инфицированными сифилисом. В доказательство Аршавина предъявила в интернете справку с результатами анализов. И в ней действительно в качестве диагноза указан сифилис. Мы спросили у специалистов: насколько правдоподобна версия Аршавиной?

Сделала новую пластику

Напомним, Алиса Казьмина превратилась в медийную личность после того, как стала женой Андрея Аршавина. Алиса родила футболисту дочку (еще у нее есть двое детей от первого брака с бизнесменом Алексеем Казьминым). Но и после развода не ушла в тень. История с редким аутоиммунным заболеванием Алисы долгое время не сходила с телеэкранов.

- Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове. Врачи вырезали все что можно. До мозга оставались буквально миллиметры, - рассказывала она в телеинтервью.

Недавно Аршавина опубликовала в соцсетях фото после свежей пластической операции. Хирурги восстановили ей нос. Казалось, живи и радуйся. Но… Алиса не собирается ставить точку. Теперь она заявляет: «Мать и бывший муж заразили меня сифилисом!» Якобы они сделали это, чтобы сдать ее в психиатрическую клинику и отобрать детей.

Однако в версию того, что близкие могли так жестоко поступить с матерью-одиночкой, поверили не все. Многие усомнились и в подлинности опубликованного Алисой теста на сифилис: он безымянный, и в нем есть нестыковки.

«Заболеть от укола - что за бред»

Прокомментировать состояние Аршавиной мы попросили известного психиатра Александра Теслера.

- У Алисы словно путаются мысли, она объясняет все сбивчиво, пребывает в нервном возбуждении. Я бы посоветовал ей обратиться к психиатру, - сообщил «КП» Александр Теслер. - Если в конце прошлого года она заявляла, что умирает от аутоиммунного заболевания, то теперь заговорила о сифилисе. Мои знакомые врачи-венерологи хохотали над этой версией. Скажем, в революционные годы и ранее эту болезнь доводили до такой крайней стадии, что нос проваливался. Но с тех пор давно научились лечить сифилис на ранних стадиях и безо всяких последствий. Бытовое заражение исключено. Бытовой сифилис, условно говоря, был в деревнях лет сто назад. Это заболевание передается в основном половым путем. И в настоящее время сифилис практически не встречается.

Даже если бы мать Аршавиной и захотела ее угробить, то точно не уколом сифилиса. Дело в том, что возбудитель сифилиса - бледная трепонема. Она крайне нежизнеспособная, на воздухе сразу высыхает. Для того чтобы заразиться, возбудитель должен быть в активной форме и попасть в кровь, например, через прямое переливание. Сифилитика положили на одну кушетку, Алису - на другую и сделали ей прямое переливание крови? Это бред. А если с кровью в шприце бегать, то возбудитель уже бессилен.

Аршавина считает, что нос у нее провалился из-за сифилиса, но это происходит только при критичной стадии, когда болеют уже много лет. Сейчас такого состояния просто никто не допустит. Алиса часто делала операции. Перед любым оперативным вмешательством сдают анализы на ВИЧ-инфекцию, гепатиты и сифилис. Насколько я слышал, никто ничего у нее не обнаруживал. А если бы и обнаружили, то вылечили бы.

- Вы считаете, это все ее выдумки?

- Ей нужно привлечь к себе внимание, обвинить людей, в частности маму и бывшего мужа. Или это определенные моменты, о которых хорошо бы поговорить с психиатром.

- Но Алиса говорила, что как раз сифилис и повредил ее нервную систему…

- Сифилис меняет нервную систему, когда уже четвертая стадия. Нейросифилис - это спинная сухотка, прогрессивный паралич, слабоумие - то, что предполагали у Ленина. Человек теряет способность двигаться. А госпожу Аршавину мы видели на ток-шоу. Она передвигалась сама и не производила впечатление тяжелобольной.

«Не биологическое оружие»

- А если у человека выявили сифилис, а он говорит: ну и плевать?

- Тогда его лечат в больнице принудительно. Еще и уголовное дело могут возбудить, поскольку он опасен для контактеров. Раньше были закрытые отделения для сифилитиков, так называемые бомжатники. Сейчас этого нет, потому что сифилиса особо нет.

- Алиса говорила об аутоиммунном заболевании, оно могло стать следствием сифилиса?

- Да какое у нее аутоиммунное заболевание! У нее просто была неудачная пластическая операция носа. Такое бывает, особенно когда врачи идут на поводу у пациентов и делают то, что на грани. Обычно люди с провалившимися носами стараются в таком состоянии не показываться. Мне кажется, у Алисы конверсивное, демонстративное поведение. Она истероидного типа личность. У нее явное желание все выставить напоказ. Это психическое отклонение. Она и до этого вела себя эпатажно.

- Чтобы откуда-то принесли сифилис и ее заразили - это нереально, это же не биологическое оружие, - высказал «Комсомолке» свое мнение кандидат медицинских наук, врач-венеролог Борис Лордкипанидзе. - Если у нее реально есть сифилис, то, скорее всего, это дамский путь заражения, следствие образа жизни. Если у нее провалился нос из-за сифилиса, то это его поздняя стадия, очень тяжелая, при которой можно и инвалидом остаться. Но я не очень-то верю в ее рассказ. Более склонен считать, что нос пострадал из-за неудачной пластической операции.

МНЕНИЕ

«Она завралась»

- Алиса все придумала про сифилис, чтобы устроить хайп, спровоцировать ток-шоу с ней и в конечном итоге на этом заработать, - сообщила «КП» медиаменеджер Олеся Сазыкина. - Никакого сифилиса у нее нет. Никто ее не заражал, тем более мама. У нее просто последствия неудачной пластики носа, из чего она раздула трагифарс. Скорее всего, все это постановочное шоу, в котором каждый играет роль, не более. И, видимо, скоро Алиса придет на ток-шоу. Она просто завралась.

КСТАТИ

Прежние фантазии

У Аршавиной уже был опыт оригинальных сюжетных ходов. До этого она устроила скандал в самолете. Вела себя вызывающе, кричала, что она «майор спецслужб». За деструктивное поведение ее сняли с рейса.

Бывшая свекровь тоже считает ее сказочницей. В интервью «КП» Татьяна Ивановна Аршавина признавалась: «Сначала Алиса говорила, что работает в Эрмитаже - картины продает. Позже стала «майором ФСБ», когда она в самолете уверяла, будто летит на задание. Мы относились к ее фантазиям с пониманием. Переживали за нее, лечили. А потом оказалось, что она попросту смахивает на мошенницу».

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