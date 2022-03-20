«Алису Аршавину заразили сифилисом? Это бред!»: Врачи не верят бывшей жене футболиста

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса продолжает шокировать народ сенсационными признаниями. Недавно 39-летняя женщина заявила, что у нее… третья стадия сифилиса. Из-за этого, мол, у нее и провалился нос. Бывшая жена спортсмена уверяет, что венерической болезнью ее заразила собственная мать. Якобы родительница наняла медбрата, который ставил Алисе капельницы с иглами, инфицированными сифилисом. В доказательство Аршавина предъявила в интернете справку с результатами анализов. И в ней действительно в качестве диагноза указан сифилис. Мы спросили у специалистов: насколько правдоподобна версия Аршавиной?

Сделала новую пластику

Напомним, Алиса Казьмина превратилась в медийную личность после того, как стала женой Андрея Аршавина. Алиса родила футболисту дочку (еще у нее есть двое детей от первого брака с бизнесменом Алексеем Казьминым). Но и после развода не ушла в тень. История с редким аутоиммунным заболеванием Алисы долгое время не сходила с телеэкранов.

- Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове. Врачи вырезали все что можно. До мозга оставались буквально миллиметры, - рассказывала она в телеинтервью.

Недавно Аршавина опубликовала в соцсетях фото после свежей пластической операции. Хирурги восстановили ей нос. Казалось, живи и радуйся. Но… Алиса не собирается ставить точку. Теперь она заявляет: «Мать и бывший муж заразили меня сифилисом!» Якобы они сделали это, чтобы сдать ее в психиатрическую клинику и отобрать детей.

Однако в версию того, что близкие могли так жестоко поступить с матерью-одиночкой, поверили не все. Многие усомнились и в подлинности опубликованного Алисой теста на сифилис: он безымянный, и в нем есть нестыковки.

«Заболеть от укола - что за бред»

Прокомментировать состояние Аршавиной мы попросили известного психиатра Александра Теслера.

- У Алисы словно путаются мысли, она объясняет все сбивчиво, пребывает в нервном возбуждении. Я бы посоветовал ей обратиться к психиатру, - сообщил «КП» Александр Теслер. - Если в конце прошлого года она заявляла, что умирает от аутоиммунного заболевания, то теперь заговорила о сифилисе. Мои знакомые врачи-венерологи хохотали над этой версией. Скажем, в революционные годы и ранее эту болезнь доводили до такой крайней стадии, что нос проваливался. Но с тех пор давно научились лечить сифилис на ранних стадиях и безо всяких последствий. Бытовое заражение исключено. Бытовой сифилис, условно говоря, был в деревнях лет сто назад. Это заболевание передается в основном половым путем. И в настоящее время сифилис практически не встречается.

Даже если бы мать Аршавиной и захотела ее угробить, то точно не уколом сифилиса. Дело в том, что возбудитель сифилиса - бледная трепонема. Она крайне нежизнеспособная, на воздухе сразу высыхает. Для того чтобы заразиться, возбудитель должен быть в активной форме и попасть в кровь, например, через прямое переливание. Сифилитика положили на одну кушетку, Алису - на другую и сделали ей прямое переливание крови? Это бред. А если с кровью в шприце бегать, то возбудитель уже бессилен.

Аршавина считает, что нос у нее провалился из-за сифилиса, но это происходит только при критичной стадии, когда болеют уже много лет. Сейчас такого состояния просто никто не допустит. Алиса часто делала операции. Перед любым оперативным вмешательством сдают анализы на ВИЧ-инфекцию, гепатиты и сифилис. Насколько я слышал, никто ничего у нее не обнаруживал. А если бы и обнаружили, то вылечили бы.

- Вы считаете, это все ее выдумки?

- Ей нужно привлечь к себе внимание, обвинить людей, в частности маму и бывшего мужа. Или это определенные моменты, о которых хорошо бы поговорить с психиатром.

- Но Алиса говорила, что как раз сифилис и повредил ее нервную систему…

- Сифилис меняет нервную систему, когда уже четвертая стадия. Нейросифилис - это спинная сухотка, прогрессивный паралич, слабоумие - то, что предполагали у Ленина. Человек теряет способность двигаться. А госпожу Аршавину мы видели на ток-шоу. Она передвигалась сама и не производила впечатление тяжелобольной.

«Не биологическое оружие»

- А если у человека выявили сифилис, а он говорит: ну и плевать?

- Тогда его лечат в больнице принудительно. Еще и уголовное дело могут возбудить, поскольку он опасен для контактеров. Раньше были закрытые отделения для сифилитиков, так называемые бомжатники. Сейчас этого нет, потому что сифилиса особо нет.

- Алиса говорила об аутоиммунном заболевании, оно могло стать следствием сифилиса?

- Да какое у нее аутоиммунное заболевание! У нее просто была неудачная пластическая операция носа. Такое бывает, особенно когда врачи идут на поводу у пациентов и делают то, что на грани. Обычно люди с провалившимися носами стараются в таком состоянии не показываться. Мне кажется, у Алисы конверсивное, демонстративное поведение. Она истероидного типа личность. У нее явное желание все выставить напоказ. Это психическое отклонение. Она и до этого вела себя эпатажно.

- Чтобы откуда-то принесли сифилис и ее заразили - это нереально, это же не биологическое оружие, - высказал «Комсомолке» свое мнение кандидат медицинских наук, врач-венеролог Борис Лордкипанидзе. - Если у нее реально есть сифилис, то, скорее всего, это дамский путь заражения, следствие образа жизни. Если у нее провалился нос из-за сифилиса, то это его поздняя стадия, очень тяжелая, при которой можно и инвалидом остаться. Но я не очень-то верю в ее рассказ. Более склонен считать, что нос пострадал из-за неудачной пластической операции.

МНЕНИЕ

«Она завралась»

- Алиса все придумала про сифилис, чтобы устроить хайп, спровоцировать ток-шоу с ней и в конечном итоге на этом заработать, - сообщила «КП» медиаменеджер Олеся Сазыкина. - Никакого сифилиса у нее нет. Никто ее не заражал, тем более мама. У нее просто последствия неудачной пластики носа, из чего она раздула трагифарс. Скорее всего, все это постановочное шоу, в котором каждый играет роль, не более. И, видимо, скоро Алиса придет на ток-шоу. Она просто завралась.

КСТАТИ

Прежние фантазии

У Аршавиной уже был опыт оригинальных сюжетных ходов. До этого она устроила скандал в самолете. Вела себя вызывающе, кричала, что она «майор спецслужб». За деструктивное поведение ее сняли с рейса.

Бывшая свекровь тоже считает ее сказочницей. В интервью «КП» Татьяна Ивановна Аршавина признавалась: «Сначала Алиса говорила, что работает в Эрмитаже - картины продает. Позже стала «майором ФСБ», когда она в самолете уверяла, будто летит на задание. Мы относились к ее фантазиям с пониманием. Переживали за нее, лечили. А потом оказалось, что она попросту смахивает на мошенницу».