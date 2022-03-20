В США отреставрировали самый длинный в мире автомобиль

Владельцы признают, что вряд ли когда-нибудь отправят этот лимузин в путь. Фото: Книга рекордов Гиннесса

Все началось в 1986 году, когда на дороги Калифорнии вышел на тот момент самый длинный в мире автомобиль «Американская мечта». Тогда у этой машины было 26 колес и пара двигателей, а ее длина составляла 18,3 метра.

«Американская мечта» попала в Книгу рекордов Гиннесса сразу после своего появления на свет. И автомобиль изредка стали арендовать для съемок кино и рекламных роликов.

Кататься на такой машине было накладно: кучу денег съедал бензин, да и запарковать длинный лимузин было практически невозможно. И профессиональный автомеханик Джей Орберг, воплотивший в жизнь свою давнюю мечту, поставил поднадоевший ему автомобиль в ангар.

Заброшенная «Американская мечта» пришла в полную негодность – проржавела и почти полностью развалилась.

Орберг выставил развалюху на Интернет-аукцион. Но достойных, по его мнению, предложений не было.

Один из потенциальных покупателей предложил сделку – он заплатит владельцу небольшую сумму и станет его деловым партнером в деле реставрации и дальнейшего коммерческого использования лимузина. Но что-то пошло не так, и «Американская мечта», в итоге, оказалась на задворках провинциального автомузея. Пока в начале этого века не попалась на глаза энтузиасту автотюнинга Майклу Мэннингу.

«Американская мечта» выставлена на всеобщее обозрение в парке аттракционов. Фото: Книга рекордов Гиннесса

Он загорелся приобретением того, что осталось от «Американской мечты» в надежде на ее скорое восстановление. Но денег на столь масштабный проект у него не было: остов автомобиля еще добрый десяток лет продолжал гнить и разваливаться на части.

Мэннинг не сдавался до последнего и отвергал все предложения скупщиков металлолома, предлагавших разрезать автомобиль на части и сдать в утиль. Но три года назад все же выставил некогда самый длинный и самый роскошный автомобиль в мире на торги.

Ему сразу же позвонил владелец одного из флоридских парков развлечений и отдыха: Майкл Дезер предложил тезке свою финансовую помощь с условием, что отреставрированная «Американская мечта» станет аттракционом в принадлежащем ему парке Dezerland.

Мэннинг согласился, и работа закипела. На все ушло более 3 лет и четверть миллиона долларов. Лимузину вернули не только его былое величие: затеяв реставрацию, Мэннинг и Дезер привели железного коня в порядок, а заодно и увеличили его длину до невероятных 30,5 метров.

Рекордная длина была дополнена еще и невероятной роскошью: пассажиры могут поваляться на огромной водяной кровати или нырнуть в бассейн, принять, не выходя из лимузина, ванну, понежиться в джакузи, позагорать на вертолетной площадке и поиграть в мини-гольф. Всего в переделанный автомобиль могут усесться 75 человек!

Теперь 30-метровая «Американская мечта» выставлена на всеобщее обозрение в парке аттракционов. Ее владельцы признают, что вряд ли когда-нибудь отправят этот лимузин в путь. «Он чересчур длинный», - признает Мэннинг.