В Израиле на похороны собирается 1 миллион человек

Для Израиля, население которого насчитывает порядка 9,3 миллиона человек, подобная процессия действительно нечто из ряда вон выходящее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В израильском городе Бней-Брак на 95 году жизни скончался известный раввин, лидер одного из ортодоксальных течений в иудаизме Хаим Каневский. Похороны запланированы на первую половину дня 20 марта, и власти города ожидают, что на прощание с раввином прибудет до миллиона человек.

Для Израиля, население которого насчитывает порядка 9,3 миллиона человек, подобная процессия это действительно нечто из ряда вон выходящее. Особенно если учесть, что население Бней-Брака, входящего в агломерацию Большого Тель-Авива, не превышает 190 тысяч человек.

По заявлениям официальных лиц, въезды в город с раннего утра будут перекрыты, а для обеспечения порядка в Бней-Брак стягивают тысячи полицейских, сотни машин скорой помощи и пожарных. Школьники переведены на дистанционный формат обучения (воскресенье в Израиле является рабочим днем – Ред.).

Хаим Каневский родился в городе Пинск, который прежде всего интересен тем, что за свою более чем тысячелетнюю историю множество раз сменил свою принадлежность – в свое время городом владела Литва, Российская империя, Украинская Народная Республика, Польша, СССР и, наконец, Белоруссия. В 1928 году во время рождения будущего авторитета в мире ортодоксальных евреев, Пинск принадлежал Польше.

Сам же Хаим Каневский, автор множества книг по традиционному иудейскому праву, известен не только тем, что являлся высшим духовным лидером еврейского народа, но и своими неоднозначными заявлениями. Так, например, в свое время раввин признал кошерной для евреев марихуану на праздник Песах, призвал владельцев айфонов разбить свои аппараты и считал, что тяжелораненым террористам нельзя оказывать помощь, поскольку это переходит границы любой морали. Кроме прочего Каневский призывал к откровенному бойкоту арабов и отказу им в приеме на работу.