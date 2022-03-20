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В мире20 марта 2022 5:12

В Израиле на похороны собирается 1 миллион человек

В Тель-Авиве перекроют движение, школы перейдут на дистанционный формат обучения
Юрий МАЙБОРОДА
Для Израиля, население которого насчитывает порядка 9,3 миллиона человек, подобная процессия действительно нечто из ряда вон выходящее.

Для Израиля, население которого насчитывает порядка 9,3 миллиона человек, подобная процессия действительно нечто из ряда вон выходящее.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В израильском городе Бней-Брак на 95 году жизни скончался известный раввин, лидер одного из ортодоксальных течений в иудаизме Хаим Каневский. Похороны запланированы на первую половину дня 20 марта, и власти города ожидают, что на прощание с раввином прибудет до миллиона человек.

Для Израиля, население которого насчитывает порядка 9,3 миллиона человек, подобная процессия это действительно нечто из ряда вон выходящее. Особенно если учесть, что население Бней-Брака, входящего в агломерацию Большого Тель-Авива, не превышает 190 тысяч человек.

По заявлениям официальных лиц, въезды в город с раннего утра будут перекрыты, а для обеспечения порядка в Бней-Брак стягивают тысячи полицейских, сотни машин скорой помощи и пожарных. Школьники переведены на дистанционный формат обучения (воскресенье в Израиле является рабочим днем – Ред.).

Хаим Каневский родился в городе Пинск, который прежде всего интересен тем, что за свою более чем тысячелетнюю историю множество раз сменил свою принадлежность – в свое время городом владела Литва, Российская империя, Украинская Народная Республика, Польша, СССР и, наконец, Белоруссия. В 1928 году во время рождения будущего авторитета в мире ортодоксальных евреев, Пинск принадлежал Польше.

Сам же Хаим Каневский, автор множества книг по традиционному иудейскому праву, известен не только тем, что являлся высшим духовным лидером еврейского народа, но и своими неоднозначными заявлениями. Так, например, в свое время раввин признал кошерной для евреев марихуану на праздник Песах, призвал владельцев айфонов разбить свои аппараты и считал, что тяжелораненым террористам нельзя оказывать помощь, поскольку это переходит границы любой морали. Кроме прочего Каневский призывал к откровенному бойкоту арабов и отказу им в приеме на работу.

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