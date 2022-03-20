Во французском Марселе прошла акция в поддержку России

Участники митинга высказались о важности нормальных отношений между Россией и Францией. Фото: Генконсульство РФ в Марселе

Ассоциация «Франция – Россия – Согласие» организовала митинг в поддержку России, проводящей на Украине военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Акция прошла во французском Марселе, неподалеку от здания генконсульства Российской Федерации.

Участники митинга однозначна высказались о важности нормальных отношений между Россией и Францией, а также выразили поддержку российскому народу.

– Ассоциация выражает свою поддержку Российской Федерации в момент неслыханной и несправедливой русофобской истерии, а также напоминает о важности франко-российской дружбы, – заявили инициаторы акции.

В митинге приняли участие несколько десятков человек, которые пришли с российскими и французскими флагами, а также развернули плакаты с призывами против НАТО. В ассоциации также заявили, что считают верным решение президента России Владимира Путина вступиться за жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались уничтожению сор стороны националистических вооруженных формирований Украины.

В митинге приняли участие несколько десятков человек. Фото: Генконсульство РФ в Марселе

– Мы осуждаем молчание западноевропейских СМИ, которые тем самым проявляют равнодушие к страданиям жителей восточной Украины и не реагируют на бесчисленные преступления перед человечеством, которые там совершались за последние восемь лет, – сказали участники акции.

Не обошли митингующие стороной и экономические вопросы, которые так волнуют сейчас Европу, а именно – беспрецедентное подорожание энергоносителей на фоне санкционной войны, начатой Западом.

– США с одобрения европейских политиков развязали войну в Европе. Французы платят более двух евро за литр бензина, и мы не сможем обогреться будущей зимой, – заявили в ассоциации.

Помимо этого, участники митинга выразили свое несогласие с политикой европейских руководителей, которые в буквальном смысле подливают масло в огонь украинского конфликта, накачивая Незалежную оружием и раздавая ложные обещания.

Ранее подобные акции в поддержку России прошли в Венесуэле, Сербии, Боснии и Герцеговине, Сирии.