Французский аристократ и бывший заключенный прожили бок о бок 10 лет

История, рассказанная в кино, произошла в реальности. Фото: кадр из фильма «1+1»

В трудных жизненных ситуациях люди часто смотрят французский фильм «1+1» или «Неприкасаемые».

История французского аристократа и бывшего заключенного, который устраивается на работу сиделкой в роскошное имение к инвалиду – многих заставляет и задуматься, и улыбнуться.

Но история, рассказанная в кино, произошла в реальности. Французский бизнесмен, аристократ, владелец виноградников, замков и больших земельных участков Филипп Поццо ди Борго, занимаясь парапланеризмом в Швейцарских Альпах в 1993 году, получил серьезную травму, которая сделала его инвалидом.

До этого Филипп руководил крупной винодельней. Как человеку, который всегда был в ответе за свою семью и быстро решал все проблемы, ему было сложно адаптироваться к новым реалиям.

После двух лет лечения в больнице, Филиппа привезли в роскошной дом и оставили на попечение жены. Мужчина не мог привыкнуть к тому, что его жизнь теперь зависит от других. Однажды он даже пытался покончить жизнь самоубийством.

«Тоска была невыносимая, потому что я привык все контролировать, но вдруг стал зависеть от всех, и особенно от жены, которая тоже была больна», - вспоминает Филипп.

После смерти супруги аристократ и вовсе впал в уныние. Его помощница каждый день проводила бесчисленное количество собеседований, чтобы найти ему сиделку. Пока однажды в их дом не пришел 30-летний Абдель Селлу, выходец из Алжира. Молодой человек недавно вышел из тюрьмы. Он отсидел срок за кражу. Абдель промышлял тем, что воровал у туристов украшения и сдавал их в ломбард.

Парень никому не понравился, зато Филипп пришел от него в восторг и нанял его на работу. «Он не испытывал ко мне жалости, был непочтительным, дерзким и обладал нестандартным чувством юмора. Я вдруг понял, что снова получаю наслаждение от жизни», - вспоминает французский аристократ.

Абдель вернул Филиппа к жизни и научил совершать небольшие безумства, доставлявшие им обоим радость. Абдель убрал ограничения скорости, установленные на инвалидной коляске Филиппа, и тот смог разгоняться до 15 км/час. Аристократ научил парня разбираться в музыке и искусстве.

Абдель проработал в доме бизнесмена около 10 лет. После того как его подопечный женился во второй раз, он начал устраивать свою жизнь – обзавелся семьей, открыл птицеферму. И до сих пор поддерживает связь со своим бывшим работодателем, и дети Абделя называют Филиппа «дядюшкой».