"Снизился до 400 метров и уничтожил украинский "Бук": Как летчики-Герои России завоевали полное господство в небе Донбасса

Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны впервые публикует видеокадры применения в небе Украины истребителей Су-35. На кадрах - выполнение дневных и ночных боевых заданий нашими военными летчиками.

- Во время выполнения полетных заданий летчики-истребители ВКС России провели перехват воздушных целей и уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ. Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе, - прокомментировали видеокадры в Минобороны России.

На кадрах - выполнение ночных боевых заданий. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В военном ведомстве рассказали о первом летчике, удостоенным звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Им стал летчик-истребитель майор Виктор Дудин.

- Свою первую воздушную цель Дудин поразил в первый день специальной операции: в ходе боевого патрулирования офицер обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил и с первого захода в дуэльном бою уничтожил самолет ВВС Украины. Так Виктор Дудин предотвратил нанесение удара по нашим войскам, - отметили в Минобороны.

По словам сослуживцев, летчик - ас воздушного боя. Он неоднократно срывал атаки со стороны авиации ВСУ, уничтожив еще несколько воздушных целей как одиночно, так и в составе пары. Помимо этого майор Виктор Дудин, снизившись на высоту менее 400 метров уничтожил мобильный зенитный ракетный комплекс ПВО «Бук-М1».

Летчик-истребитель майор Виктор Дудин. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

- Мой отец тоже был военным летчиком, я с детства был на военном аэродроме, где и сформировалась мечта о профессии. Окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Самолет, на котором я летаю, Су-35. Это современный и совершенный истребитель, который превосходит все зарубежные аналоги. При выполнении вылетов на боевое применение мы имеем преимущества по тактико-техническим характеристикам, что мы доказали в воздушных боях, - рассказывает Герой России майор Виктор Дудин.

Представлен к высокой госнаграде и сослуживец Виктора Дудина, молодой летчик-истребитель старший лейтенант Иван Перепелкин.

Старший лейтенант Иван Перепелкин. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

- При выполнении задач боевого дежурства в воздухе он обнаружил два самолета Су-27 ВСУ. Искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, Илья, продемонстрировав высочайшее мастерство, произвел пуск управляемых ракет класса «воздух-воздух», в результате чего обе цели были уничтожены, - отмечают в Минобороны России.

Вот, как о своем выборе профессии рассказывает сам пилот: «Из семьи военных. Отец - летчик-инструктор. В 9 классе поставил себе цель стать военным летчиком, и в 2018 году уже окончил Краснодарское училище летчиков. Тот опыт, который сейчас получают летчики-истребители, он очень ценный, он еще войдет в тактику ведения воздушных боев». Старший лейтенант Иван Перепелкин сбил два украинских самолета Су-27

Обе цели были уничтожены, Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Напомним, только за прошедшие сутки оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.

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