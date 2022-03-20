Видео применения на Украине вертолетных ракет "Вихрь" по танкам опубликовало Минобороны

На кадрах - звено вертолетов армейской авиации ВКС России Ка-52. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Большая нагрузка в зоне специальной операции Минобороны России на Украине ложится на пилотов боевых вертолетов.

Именно они сопровождают колонны наших войск, поддерживают огнем действия спецназа на земле, выявляют и уничтожают тщательно замаскированные огневые точки противника.

Минобороны публикует видеокадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины вертолетным противотанковым ракетным комплексом «Вихрь».

- На кадрах звено вертолетов армейской авиации ВКС России Ка-52 с малой высоты в режиме висения применяют ракеты "Вихрь" с 7 тысяч метров, - комментируют видео в Минобороны России.

Своим ударом "Аллигаторы" выполнили огневую поддержку наступающим войскам, уничтожив танки противника без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

За время специальной операции вертолетами российской авиации уничтожены сотни танков и бронемашин украинских националистов.

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