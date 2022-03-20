Московские театры переносят спектакли с участием уехавшего из России Геннадия Хазанова

Геннадий Хазанов пока не может приехать в Москву. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Театры с трудом привыкают к новой реальности. И она оказалась не менее жесткой, чем ковидные ограничения. Во многих театрах отмены/замены спектаклей. Не из-за карантина и болезни артистов (как было недавно), а из-за физического их отсутствия в стране.

В Театре им. Вахтангова и в «Ленкоме» отменили спектакли с участием Геннадия Хазанова. В первом случае спектакль заменили, в другом – перенесли.

- Насколько мне известно, Геннадий Викторович сейчас живет в Юрмале. И не может приехать в Москву (как будто по состоянию здоровья), - объясняет директор «Ленкома» Марк Варшавер. - Спектакль «Американские горки» с его участием мы перенесли (на май), но не сняли с репертуара.

Варшавер уверяет, что все штатные артисты «Ленкома» (Хазанов на договоре) работают, никто не уехал из страны.

Но есть другие проблемы.

Из-за геополитической обстановки и экономических санкций не сможет приступить к репетициям нового спектакля болгарский режиссер Александр Морфов. «Ленком» с ним сотрудничает давно. Морфову теперь не долететь из Софии в Москву. Это, во-первых. Во-вторых, меняются условия контракта. Курс доллара и евро взлетел до небес. Гонорары в рублевом эквиваленте вырастут минимум в полтора раза.

В мае «Ленком» запланировал выпуск спектакля «Последний вагон» в постановке режиссера Леонида Трушкина. Он сейчас в Берлине, где живет его семья. В спектакле должен был играть Геннадий Хазанов. А он в Латвии. Репетиции встали. Хотя костюмы заказаны, декорации оплачены... Варшаверу приходится судорожно искать, чем заменить запланированные премьеры.

23 марта в Театре им.Вахтангова вместе спектакля «Фальшивая нота» с Хазановым будут играть «Театр» по Сомерсету Моэму.

- Мы только вылезли из ковида. И снова оказались в ситуации отмен и замен, - сокрушается директор театра Кирилл Крок. – При этом, заменяя спектакль, мы должны исхитрится так, чтобы зрителей устроила наша альтернатива, чтобы они не побежали сдавать билеты, а пришли в театр. С учетом занятости артистов на ходу это сложно.

Неожиданно Израиль отменил гастроли Театра Вахтангова с постановкой «Война и мир». Хотя билеты проданы. А декорации к спектаклю доплыли до Тель-Авива и сейчас стоят там в порту. Но Кроку позвонили израильские партнёры и сказали, что гастролей не будет – «из-за геополитики».

Есть и другая очень большая проблема, которая касается всех театров: как в новых реалиях выплачивать отчисления иностранным авторам, которые ежемесячно получают из России переводы. Валютные перечисления за границу стали затруднительны. И повлияет ли на размер авторских выросший курс доллара?

- У нас много иностранных авторов (это не только драматурги, но и художники, композиторы… - Ред.). Если перестанут получать авторские вознаграждения, они могут разорвать с нами контракты, - говорит Кирилл Крок. - Театр Вахтангова лишится 70 процентов своего репертуара. Проблему с иностранными авторами, надо срочно решать, искать способы, как переводить им отчисления.

Но и это еще не всё... Театральные зрители перестали покупать билеты заранее. Сегодня продажи происходят, как правило, за день-два до спектакля. Зрители боятся делать долгосрочные прогнозы. Цены в магазинах выросли практически на все. И между хлебом и зрелищем, понятно, в пользу чего люди делают выбор. Спрогнозировать аншлаг уже не возьмется никто.