Почему звезды отменяют концерты: Лазарев и Пьеха не продали билеты, а у Гагариной и Бузовой - аншлаг

На шоу Ольги Бузовой в «Крокус Сити Холл» билеты продаются активно, но места еще есть. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Концертно-гастрольная жизнь российских звезд начинает возвращаться к привычному ритму. В Москве и Подмосковье на концертных площадках сняли ковидные ограничения – заболеваемость коронавирусом пошла на спад, поэтому посещать мероприятия можно без масок, QR-кодов. В регионах также постепенно снимают ограничения. Однако за последнюю неделю стало известно об отменах концертов некоторых артистов. Есть официальные версии, а мы узнали – что же происходит на самом деле.

В регионах все концерты идут по графикам, весной в городах нашей страны поют: Баста, Григорий Лепс, Олег Газманов, Стас Пьеха, Любовь Успенская, Елена Ваенга, Zivert, Владимир Кузьмин, Joni, Ярослав Сумишевский (открытие гастрольного сезона - на выступлениях артиста аншлаги) и многие другие. Часть артистов отрабатывают переносы концертов с прошлого гастрольного сезона, когда бушевал коронавирус, другие анонсировали новые мини-туры. Публика в регионах за два ковидных года соскучилась по столичным знаменитостям, поэтому больших проблем с продажей билетов нет, часть билетов сохранились из-за переноса мероприятий.

25 мая в «Крокусе» концерт Кристины Орбакайте, перенесенный с прошлого сезона. На схеме цветные квадраты — места, которые еще есть в продаже на 20 марта. В регионах концерты звезды идут при полных залах.

А вот жители Москвы традиционно избалованы шоу и концертами. На весну график плотный. На этой неделе перенесли выступления в больших концертных залах Москвы и Подмосковья на осень и другие даты лишь несколько музыкантов: Стас Пьеха, Сергей Лазарев, Юсиф Эйвазов и Кирилл Турчинов. Официальные версии переносов были разные. Эйвазов находится и работает заграницей, а вот у Лазарева команда его нового шоу была из разных стран мира. Сергей Лазарев объяснился: «Я привлекаю к работе над моими концертными шоу лучших специалистов в России и за рубежом. Последние шесть месяцев мы создавали для вас новое шоу «Я не боюсь». Через неделю вся международная команда должна была собраться в Минске, чтобы мы провели финальные репетиции». Хореографы и другие специалисты, так же как и декорации должны были приехать к Лазареву из-за границы, но авиасообщение теперь закрыто. Поэтому — перенос шоу на осень.

Но как нам стало известно – на все эти концерты еще и оставались непроданные билеты. Если посмотреть схемы залов, то на весенние концерты Ирины Понаровской, Кристины Орбакайте, Гарика Сукачева и А. Ф. Скляра – пока полно свободных мест.

В неофициальном разговоре с kp.ru сотрудники концертных залов сообщили свою версию событий: «Как только начался рост курса доллара, рост цен – люди стали делать запасы вещей, лекарств, продуктов, поэтому пока не тратят активно деньги на развлечения. Билеты с конца февраля несколько недель продавались плохо. Но сейчас работаем в привычном ритме».

Эксперты Виктор Устенко и Дмитрий Павлов прогнозируют летом подъем концертной индустрии. Фото: агентство Аll Star Media

Основатели агентства All Star Media Виктор Устенко и Дмитрий Павлов так объяснили kp.ru ситуацию с гастрольной и концертной деятельностью российских звезд в 2022-м: «Нельзя сказать, что концертная деятельность вернется, как в доковидные времена. В лучшем случае такое произойдет к концу 2022-го года. К лету ситуация начнет более-менее стабилизироваться - появятся открытые площадки, можно будет проводить фестивали open air».

Весной в Москве и Подмосковье концертов будет полно – на любой музыкальный вкус. Есть артисты, кто всегда собирает большие залы в Москве: по два концерта подряд споет в марте Леонид Агутин, у Полины Гагариной три выступления в апреле, у Филиппа Киркорова в апреле 4 подряд шоу в «Кремлевском дворце», а Сергей Трофимов почти продал три подряд столичных концерта. Поют без переносов Юрий Шатунов, Лолита, Михаил Турецкий, Марина Федункив, Татьяна Буланова и многие другие артисты.

Кстати, на шоу «Вот она Я!» Ольги Бузовой 18 июня в «Крокусе» билеты продаются хорошо, свободные места появились — после того, как были сняты ограничения по наполняемости залов. Летом в Москве артисты будут выступать на открытых площадках, поедут по нашим курортным городам. А осенью нас ждут концерты практически каждый день. Что касается коммерческих частных мероприятий, то два ковидных года они и не прекращались: заказников стало меньше, но они были – правда за закрытыми от соцсетей дверями, чтобы не раздражать людей.

Схема продаж билетов на шоу Ольги Бузовой. Дополнительные места у звезд появились после снятия ограничений на заполняемость залов.

Сейчас из-за скачка курса доллара и цен — на рынке частных коммерческих концертов будет вновь небольшой спад, однако дни рождения, а с мая и свадьбы – ожидаются по графику, все предоплаты звездам внесены. Кроме того, часть наших супер-звезд продолжает получать стабильный доход на ТВ: Сергей Лазарев и Николай Басков сейчас снимаются в новом сезоне шоу «Ну-ка все вместе», Полина Гагарина и Баста работают в жюри «Голос. Дети», Ольга Бузова сразу в нескольких телепроектах.

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