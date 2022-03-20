Минобороны России: в Житомирской области уничтожен Центр подготовки иностранных наемников

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

По военным объектам Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Удары наносились с вечера 19 марта по утро 20 марта. Сейчас, с 10.00 наступил "режим тишины". Пользуясь им, Минобороны сообщает о результатах.

- Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники. Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары наносились рано утром, чтобы никто из сотрудников предприятий или случайных прохожих не пострадал.

Напомним, 6 марта генерал-майор Конашенков предупредил сотрудников украинских предприятий военно-промышленного комплекса, чтобы они держались подальше от своих рабочих мест, так как российскими высокоточными средствами большой дальности будут выводиться из строя ремонтные базы и любая военная техника, где бы она не находилась. И только 18 марта высокоточным оружием большой дальности была уничтожена стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова.

Работников предприятия заблаговременно предупредили о планируемых ударах.

Генерал-майор также сообщил о ударах высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области.

- Уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников, - отметил Конашенков.

По данным представителя Минобороны России за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники.

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханное, шесть беспилотных летательных аппаратов, включая один "Байрактар ТБ-2" в районе Шибенное, а также украинскую тактическую баллистическую ракету "Точка-У", которую украинские националисты запустили по жилым районам Изюма.

Конашенков также сообщил об успехах артиллерии, которая подавила шесть украинских мобильных комплексов комплексов радиоэлектронной борьбы "Буковель".

В ЭТО ВРЕМЯ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины, который пытался обстреливать подразделения российских военных из-за домов мирных жителей. Это продолжалось не долго. Прилетел беспилотник и нанес по башне танка точный удар высокоточной ракетой.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости. Подразделения Донецкой Республики продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу Каменка-Верхнеторецкое, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил. За ночь взята под контроль большая часть населенного пункта Верхнеторецкое, где ведутся бои со вторым батальоном этой же бригады. Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортеров и 4 автомобиля повышенной проходимости.

Наступательные действия продолжаются.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

207 - беспилотных летательных аппаратов.

1467 - танков и других боевых бронированных машин.

148 - установок реактивной системы залпового огня.

573 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1262 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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