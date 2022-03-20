Апартаменты тяжелобольного Бориса Моисеева оказались переписаны на его директора: что скажет новый хозяин

Директор Бориса Моисеева Сергей Горох (слева), 2011 год. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что разбитый инсультами Борис Моисеев лишился дорогой недвижимости, повергла в шок поклонников артиста. Как выяснилось, квартиры певца одна за другой уходят чужим людям, хотя в Канаде у исполнителя "Голубой луны" есть старший брат Маркс Толкач, которого он называл своим самым близким человеком.

По информации программы "Ты не поверишь", свои апартаменты в Юрмале стоимостью 200 тысяч евро (по нынешнему курсу это около 24 млн рублей), Борис Михайлович завещал Кристине Орбакайте. Мол, это ответный жест на всю ту доброту, которую на протяжении долгих лет проявляла к нему Алла Пугачева.

А теперь оказалась, что и столичное жилье - 120-метровая квартира в центре Москвы - больше не принадлежит Борису Моисееву. Согласно выписке из ЕГРН, с августа 2020 года звездными апартаментами владеет директор артиста Сергей Горох. Кроме того, брат певца подозревает, что второй инсульт у него тоже произошел неслучайно...

- Как это так, человек перенес инсульт: надо было исключить курево, алкоголь. А он - раз! - и получает второй инсульт. Потихонечку его отправляют на тот свет, - разгневанно заявил в телеэфире Маркс Толкач.

Однако, отвечать на обвинения и объяснять дорогие подарки от артиста его директор не спешит. Сайт kp.ru связался с Сергеем Горохом, но тот попросил перезвонить ему вечером.

- Давайте мы с вами попозже созвонимся, я сейчас на гастролях в Твери... Знаете, я это комментировать не буду, потому что Борис Михайлович крайне негативно относится к тому, чтобы я водил его на какие-то телевизионные программы, говорил о нем и давал какие-то оценки, - тщательно подбирая слова, ответил новый владелец звездных апартаментов.

Между тем, не исключено, что родственники попробуют оспорить решение Бориса Моисеева. После двух инсультов певец по-прежнему неважно себя чувствует, живет отшельником и не отвечает на звонки. К слову, в той самой квартире артист давно не появляется: где он сейчас, известно лишь узкому кругу приближенных лиц.