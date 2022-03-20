Может ли тяжелобольной Борис Моисеев вернуть квартиру за 100 млн, которой завладел его помощник

Борис Моисеев может остаться на улице. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Борис Моисеев на седьмом десятке, пережив два инсульта и так и не оправившись после них, теперь может остаться на улице. Как выяснили репортёры программы «Ты не поверишь!», свое единственное столичное жилье - квартиру на Садовом кольце - певец два года назад переписал на директора Сергея Гороха.

Трешку на 120 "квадратов" с видом на Кремль артист приобрел в 2000 году: пригласил дизайнеров, снес все стены - так квартира превратилась в просторную студию. Похожая жилплощадь в том же доме сейчас стоит от 75 миллионов рублей, но апартаменты Моисеева, по оценкам риэлторов, тянут на все 100. Своим единственным наследником еще до болезни певец называл старшего брата Маркса Толкача, живущего в Канаде. Однако, теперь недвижимость ушла чужому человеку. Журналисты показали выписку из ЕГРН, согласно которой с августа 2020 года апартаментами владеет Сергей Горох.

Фото: стоп-кадр НТВ

Могут ли родственники вернуть квартиру, сайту kp.ru рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Любая сделка оспорима, даже дарственная, купли-продажи и так далее, - сразу предупредил адвокат. - Поэтому родственникам, если они озабочены судьбой артиста и его имущества, придется поработать. В первую очередь, надо связаться с певцом, поговорить с ним напрямую и выяснить, при каких условиях он отдал свою квартиру. Понимал ли Моисеев последствия сделки или совершал ее в состоянии измененного сознания, влиял ли как-то на него его директор, или жилье было переписано добровольно.

Адвокат Андрей Алешкин.

По словам эксперта, любая сделка в соответствии с Гражданским кодексом - это, в первую очередь, изъявление воли.

- Нет ли здесь порока воли - вот что важно, - продолжил Андрей Алешкин. - Если есть, это является основанием для расторжения любых договоров. Если родственники займутся этим вопросом, специалистам предстоит оценить состояние психики Бориса Моисеева, его когнитивные функции: может ли певец сам принимать решения по недвижимости, быть ее распорядителем. Тем более, человек пережил два инсульта, головной мозг поражен. Экспертам нужно выяснить, был ли Борис Моисеев вменяем в момент сделки, находился ли он в здравии и твердой памяти. Если нет, сделку можно оспорить в судебном порядке.

Вернув свою квартиру, Борис Моисеев, по словам адвоката, может переписать завещание: таких документов может быть сколько угодно, но действовать в итоге будет то, на котором стоит последняя дата.

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