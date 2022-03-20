Дочь Евгении Брик ходит в школу и на музыку: после смерти актрисы ее семья осталась в США

Последний год Брик похудела и носила короткую стрижку. Ее хвалили за смену имиджа - актриса благодарила и молчала о болезни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

40-летняя актриса Евгения Брик ушла из жизни 40 дней назад. Семья Евгении вместе переживает это горе – мама, младшая сестра, муж и дочь. Летом они собираются похоронить свою любимую Женю на родине.

Большое горе

Евгению Брик зрители помнят по ролям в фильмах и сериалах: «Стиляги», «Оттепель», «Садовое кольцо», «Адаптация», «Оптимисты», «Бомба», «Фантом». Часто красивую и талантливую артистку снимал ее муж продюсер и режиссер Валерий Тодоровский. Брик и Тодоровский были счастливы вместе 20 лет, их единственной дочери Зое сейчас 12 лет.

Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским прожила 20 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерий Петрович был старше жены на 19 лет, однако разница в возрасте не мешала крепким отношениям и счастливой семейной жизни. Супруги много лет жили в США, а на родину в Россию чаще прилетали работать. В Лос-Анджелесе родилась, а теперь учится в школе их дочь. В Лос-Анджелесе лечилась и умерла Евгения Брик. О своей болезни Евгения узнала около двух лет назад – решила, что никто кроме семьи и близких не должен об этом знать. Брик проходила лечение от онкологии, умерла молодая женщина 10 февраля 2022 года в больнице.

40-летняя Евгения Брик умерла 40 дней назад. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Евгению Брик кремировали в США. Женщину планировали похоронить на родине в России летом. Однако теперь приостановлено прямое авиасообщение между странами, поэтому неизвестно, когда состоятся похороны. В Москве похоронен папа коренной москвички Евгении Брик.

Семья тяжело переживает смерть своей Женечки. Мама и младшая сестра артистки не обсуждают эту тему даже с друзьями семьи, никому не отвечают и общаются до сих пор только внутри семьи. Валерий Тодоровский так и не пришел в себя от горя после смерти жены – слишком мало времени прошло. Мужчина отвечает на звонки близких друзей и коллег, принимает соболезнования, но не обсуждает подробности смерти жены.

Дочь окружена любовью

Больше всего переживаний у семьи – за 12-летнюю Зою. Ребенок был очень привязан к маме. Евгения Брик была близка с дочерью – никогда не нанимала нянь, помощниц; воспитывала ребенка сама. Зоя учится в американской школе, но Евгения нанимала для девочки и русских репетиторов – занятия шли онлайн. Когда пять лет назад Зою Тодоровскую позвали сниматься в американское кино (сериал «ОА» для канала Netflix, где один из продюсеров Брэд Пит), то в США на подмогу позвали бабушку.

Евгения с мамой Галиной (крайняя слева) и сестрой Валерией. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мама Евгении Брик была с внучкой на съемочной площадке в Нью-Йорке, пока родители Зои работали в России. После этого мама актрисы Галина Хиривская по приглашению дочери и зятя осталась жить в их американском доме. Тодоровский с тещей ладил и был не против нового члена семьи в их большом доме. Галина была лучшей подругой, помощницей дочери и в самый сложный период ее жизни. Сейчас 61-летняя Галина Хиривская рядом с внучкой Зоей и зятем Валерием Тодоровским. Семья теперь живет втроем. Зоя посещает школу, дополнительные занятия, занимается музыкой. Все как было при маме, но без мамы…

Впервые публикуем фото их дома в Лос-Анджелесе. Он находится в престижном прибрежном районе Лос-Анджелеса – Плайя-дель-Рей. До океана пешком – всего минут 15.

Дом семьи в Лос-Анджелесе. Фото: Google Maps

Евгения Брик рассказывала нам в интервью: «В Лос-Анджелесе нам с Валерой и Зоей в удовольствие гулять, всей семьей сидеть вечером у океана, путешествовать: мы много мест еще не видели в Америке. Я все время провожу с Зоей, у нас появилось новое увлечение – не покупаем, а печем сами полезные сладости». А еще Брик делилась большой мечтой в интервью перед пандемией: они с мужем планируют второго ребенка. Но женщина узнала о болезни и ее мечты ушли вместе с ней. А зрители еще увидят на экранах снятый несколько лет назад новый многосерийный фильм «Дети» с Евгенией Брик. Последнюю кинонаграду «За лучшую женскую роль» на фестивале «Пилот» Евгения Брик получила за работу в этом проекте. Женя в прошлом году делилась эмоциями: «Какое же это невероятное чувство, когда дочь надевает твои вещи и они ей уже в самый раз…» Страшно несправедливо, что отличная актриса и мама Евгения Брик не увидит, как взрослеет ее дочь.