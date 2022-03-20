Регина Тодоренко перестала скрывать беременность и пришла на шоу «Маска» в прозрачном платье

Регина Тодоренко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слухи о том, что Регина Тодоренко ждет второго ребенка, ходят уже несколько месяцев. Но телеведущая не подтверждала и не опровергала их. И вот теперь тайное стало явным: артистка пришла на съемки шоу «Маска» в прозрачном платье, не скрывающем ее внушительный животик.

Кадры со съемок программы появились в соцсетях. Регина – член жюри шоу, в судейской команде она заседает вместе с Филиппом Киркоровым и Тимуром Родригезом. Телеведущая появилась на съемках шестого выпуска программы в облегающем платье телесного цвета, подчеркнувшем пышные формы будущей мамы.

Регина Тодоренко показала животик на съемках шоу "Маска". Фото: соцсети.

Регина Тодоренко вместе с мужем, певцом Владом Топаловым уже воспитывает сына Мишу. Регина и Влад поженились в 2018 году. Звездные родители никогда не скрывали, что хотят еще детей, и на единственном ребенке не остановятся. При этом телеведущая рассказывала, что первые месяцы материнства дались ей нелегко, ведь она одновременно работала и заботилась о новорожденном малыше. К тому же маленький ребенок нарушил привычный ритм семейной жизни. Как признавалась Тодоренко, они с мужем начали отдаляться друг от друга.

Телеведущая больше не скрывает беременность. Фото: соцсети.

- Майкл спал с нами до 9-ти месяцев. Так было удобно кормить его грудью 2-3 раза ночью не вставая с кровати, потому что прерывистый сон да еще и с беготней в другую комнату - это не про меня. Ритм, в котором мы жили, не позволял иначе: подъем в 00:00, потом в 3:00, в 6:30 - утреннее кормление , в 7:00 меня уже ждали на съемочной площадке, а ведь раньше мы с мужем так любили поспать, - рассказывала Регина в соцсетях. - Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа (прости, любимый), погрузившись в мир детской психологии, педиатрии, во вселенную материнских форумов и блогов.

К счастью, трудную ситуацию разрешил сам ребенок: в какой-то момент он стал категорически отказываться спать вместе с папой и мамой. А когда малыш переехал в детскую, то довольно быстро привык к своей кроватке и сну в одиночества.