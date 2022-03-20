"Сибирский хаски? Он же русский!": В сети расходится ролик против ненависти к России

Социальный ролик призывает прекратить ненавидеть русских Фото: Кадр видео

Неравнодушные иностранцы запустили в социальных сетях ролик, в котором призывают прекратить ненавидеть русских. Сюжет повествует о том, как на собачью вечеринку привели сибирского хаски.

"Сибирский хаски? Он же русский!", - воскликнула организатор вечеринки, и не пустила животное в дом.

Однако другие собаки ушли из помещения вслед за сибирским хаски и его хозяином, не слушая призывы остановиться из-за того, что якобы "русские опасны".

"Границы существуют только в головах людей. Хватит распространять ненависть. Хватит ненавидеть русских", - говорится в заключении ролика.

Видео прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" российский артист, звезда сериала "Бандитский Петербург" Дмитрий Певцов.

"Ценность ролика в том, что его сняли на Западе, есть там неравнодушные к России люди, не потерявшие чести и совести, которые наблюдают за массовой истерией небольшой, но очень сплоченной части мирового сообщества", - подчеркнул актер.

Певцов напомнил, что эта массовая истерия затронула даже "Дуб Тургенева" и домашних питомцев, которым из-за принадлежности к России запретили участвовать в международных конкурсах.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западная информационно-политическая машина и СМИ довели свое население до "края национализма" в отношении России. Она подчеркнула, что во многих государствах мира ведется настоящая травля русских.