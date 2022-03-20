«Кинжал» разбил склад боеприпасов, рассчитанный на ядерный удар: Впервые в истории Россия использовала гиперзвуковое оружие в боевой обстановке

Боевое применение «Кинжала» прошло успешно. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

В Ивано-Франковской области впервые была продемонстрирована мощь и точность российского гиперзвукового оружия на конкретном военном объекте. Большой подземный склад боеприпасов под серьезными бетонными перекрытиями и на приличной глубине был уничтожен ударом гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал». Действия которого прежде отдельные «специалисты» называли «мультиками».

Kp.ru обратился за комментарием к авторитетному военному эксперту, полковнику запаса Михаилу Тимошенко.

- Гиперзвуковое оружие применено не на полигоне, а по военному объекту противника. Ваша оценка эффективности этого удара?

- Примерно представляю, где находилось это подземное сооружение. По сути, это курортная зона, Прикарпатье. У нас там некогда было «хозяйство». А наше хозяйство, назовем его условно ракетным, "оформлялось" очень хорошо.

- А именно?

- Там грунта метра три. Потом там бетон армированный, наливной. И потом там еще кое-что.

- Бетон не тот, что идет на дачные фундаменты?

- Скорее, на плотины ГЭС. Такие «бункеры» из такого бетона еще мой отец строил в СССР.

- Какой удар должны были выдержать подобные укрытия - полутонной авиабомбы?

- Вообще-то такие укрытия рассчитывались на ядерный удар. А тут скорость плюс масса. Ну, кинетическая энергия есть. Дырку пробил хорошо, и мы же не знаем, куда конкретно он попал. Кто в таком случае будет высчитывать до метра, хотя.. Ну, а вес боеголовки фугасной достаточно большой. В обычной бомбе взрывчатки обычно больше половины массы. А здесь, надо думать, еще больше.

- Так сколько это может быть — 100, 200 килограммов?

- Ну, возьмем даже 200 кг, падающих вертикально, и даже не тротила. А там ведь не тротиловый заряд, мощность то побольше, насколько я понимаю. И вот они - результаты.

- Ее откуда могли запустить — с «континентальной части», с моря, с какой дальности?

- В основе как бы искандеровская ракета. Но стартовый ускоритель несколько другой. Предполагаю, удар был все-таки со стороны моря.

- То есть - «Кинжал» запустили с самолета?

- Скорее всего, с самолета, который находился над северной частью Черного моря.

- Наше Минобороны подчеркивает точечность удара и отсутствие больших разрушений вокруг, то есть ударная волна...

- Ударная волна, можно предположить, была погашена самим сооружением. Если там бардака не было — то должны были быть закрыты и двери откатные. А там двери будь здоров — железнодорожный вагон на роликах. Из хорошей стали. И ударную волну они должны были принять снаружи - но в данном случае приняли изнутри.

- Это большие подземные пространства?

- Большие. Там есть куда и что грузить. Это район Яремченко, как я понимаю.

- Перехватить «Кинжал» не могут не только на Украине — вообще нигде в мире?

- ПВОшные ракеты не могут маневрировать с такой поперечной перегрузкой, чтобы ее перехватить. Это зависит от расстояния и от скорости цели. Если вы ракету ПВО запускаете, она управляется радаром наведения. А наводить он должен в упрежденную точку. Что он не очень хорошо умеет. Если у ракеты полуактивная головка самонаведения, и она захватит отраженный сигнал от цели, то ракета сразу резко маневрирует. И поперечная нагрузка может ее сломать. Это зависит от ее массы и дальности.

- «Кинжал» показал лучшие свои качества?

- Его боевое применение прошло успешно. Грех было бы не воспользоваться проведением спецоперации и не применить ту технику который мы применяли по специальным целям. Например, комплекс береговой охраны «Бастион» — оказалось, что и по наземным целям он хорошо отрабатывает.

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