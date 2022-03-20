Социальные пенсии в России вырастут на 8,6%: Объясняем, кто и когда получит прибавку

Социальные пенсии каждый год повышают именно с 1 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальные пенсии - это выплаты, которые полагаются россиянам, не получившим право на «обычную» страховую пенсию. Как сообщили в правительстве, с 1 апреля эти выплаты будут проиндексированы на 8,6% - именно столько, по данным Росстата, составила прошлогодняя инфляция. Кстати, изначально в правительстве хотели увеличить их на 7,7%. Но цены выросли сильнее.

Это не какое-то «внеплановое» повышение: социальные пенсии каждый год повышают именно с 1 апреля. Как сообщили в Минтруда, на индексацию из бюджета направят 33,7 млрд рублей. Прибавку получат примерно 4 млн россиян.

ЗНАЙ!

Социальные пенсии делятся на четыре вида:

- По старости. Такую пенсию получают пожилые люди, которые не наработали нужный стаж и недобрали пенсионных баллов. Социальная пенсия назначается на пять лет позже достижения официального пенсионного возраста. Напомним, пенсионный возраст в России поднимают поэтапно. В нынешнем году социальную пенсию получают мужчины от 69 лет и женщины от 64 лет. Со следующего года и далее - мужчины от 70 лет и женщины от 65 лет.

- по инвалидности. Ее получают инвалиды 1, 2 и 3 группы, инвалиды с детства и дети-инвалиды.

- По потере кормильца. Назначается детям, потерявшим одного или обоих родителей.

- Детям, оба родителя которых неизвестны.