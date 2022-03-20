Что происходит на Украине: Карта спецоперации России, данные Минобороны за 20 марта 2022 года

Силы ДНР, продвинувшиеся на разных участках от трех до пяти километров, ведут бои с отступающими силами 53-й отдельной мехбригады ВСУ и 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой. Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения за воскресенье, продвинувшись более чем на 12 км и выйдя на рубеж Никольское, блокировали населенный пункт Сладкое – совместно с подразделениями ДНР. Также идут бои в Новоукраинке и Шахтерском.

После ракетного удара ВКС по центру подготовки спецназа под Житомиром в районе населенного пункта Овруч, было уничтожено более сотни иностранных наемников и бойцов Сил спецопераций.

Итоги спецоперации на вечер 20 марта 2022 года. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Силы ДНР, продвинувшиеся на разных участках от трех до пяти километров, ведут бои с подразделениями 53-й отдельной мехбригады ВСУ и 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой,

Российские ПВО сбили вертолет Ми-8 ВВС Украины в районе Коханного, 6 украинских беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2» в районе Шибенное. Уничтожена украинская ракета «Точка-У» в районе Чистоводовки. Подавлены шесть украинских мобильных комплексов радио-электронной борьбы «Буковель».

Потери противника с начала спецоперации составили: 214 беспилотников, 1483 танков и других бронемашин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, 1279 единицы военной автотехники.

Степное — взято под контроль силами ДНР

Верхнеторецкое — взято под контроль силами ДНР

Сладкое – блокирован

Шахтерское - бои в населенном пункте

Нежинск — уничтожен цех по ремонту бронетехники

Ивано-Франковск — уничтожен крупный склад боеприпасов ударом комплекса «Кинжал»

Константиновка — уничтожена база ГСМ

Овруч — уничтожен центр подготовки сил ССО и наемников

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 20 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 марта 2022 года (подробности)

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