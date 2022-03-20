«Ее ничто не сможет остановить»: Что сказали на Западе после применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский военный аналитический журнал Military Watch отреагировал на первое применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что «ракета «Кинжал» ценится за очень высокую скорость в 10 Махов и маневренность, которые делают ее практически неуязвимой для систем ПВО».

«Способный поражать цели по всей Европе с запуском из воздушного пространства России, «Кинжал» обеспечивает асимметричное средство борьбы с силами НАТО и нейтрализацию приоритетных целей, таких как аэродромы и командные центры, на начальном этапе войны», - говорится в публикации на сайте журнала.

Делается вывод, что поскольку Украина соседствует с Россией и находится в пределах досягаемости «Искандера», военная необходимость в использовании «Кинжала», вероятно, была невелика. Скорее всего, это было боевое испытание ракеты и демонстрация ее возможностей.

CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что официальные лица США подтвердили запуск Россией гиперзвуковых ракет по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.

Немецкое издание Focus online пишет, что оружие, которое было применено российскими военными («гиперзвуковая ракета Путина»), является загадкой для иностранных специалистов: «Она невероятно быстрая и ее ничто не сможет остановить».

Немецкая «Дойче Велле» , которая в 2018 году заявляла, что презентация Владимиром Путиным нового оружия была «наполовину шоу», и со ссылкой на экспертов из Германии утверждала, что "Кинжалы" - это миф, теперь опубликовала краткое сообщение. В нем говорится: «Россия впервые применила на Украине гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и уничтожила крупный подземный склад боеприпасов украинских войск».

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