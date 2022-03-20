Многие канадцы считают, что на Украине Путин бьется с глобалистами

Толпа канадский украинцев протестует на площади Монреаля. Фото: REUTERS

Каждый город имеет своего сумасшедшего. В Монреале его роль играет городской советник Серж Сассевиль. Каждый день он приходит к консульству России и включает на всю громкость гимн Украины. Не менее трех раз. После чего кричит с французским акцентом: “Слава Украине!”

Иногда Серж смешивается с толпой местных украинцев, которые протестуют у консульства и поливают его ворота и снег вокруг красной краской.

Протестун выкладывает все у себя в соцсетях, и каково же было его удивление, когда он помимо поддерживающих его действия обнаружил и сотни противников. “Они почему-то называют меня нацистом”, - пожаловался он журналистам The National Post. - “Не знаю, чем я их обидел".

Дело же, скорее всего, в том, что на жителей Канады очень повлияла информация о биолабораториях на Украине. Очень многие решили, что “Путин сражается с глобалистами”. Так и пишут в соцсетях. Считают, что российский президент бьется с теми, кто разработал вирус ковида, а может быть и многие другие вирусы.

Что касается Сассевиля, то в комментариях к новостям о нем канадцы потешаются: “Это хорошо показывает зрелость и ум наших политиков!”

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 20 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны: Киев готовит провокации против граждан США, чтобы втянуть в конфликт НАТО

Об этом сообщил высокопоставленный офицер Службы безопасности Украины, который сдался российским военным (подробности)

«Весь мир на нас давит, но мы не будем враждовать с русскими»: что говорят простые турки о Путине и ситуации на Украине

Корреспондент kp.ru в Анталье так и не услышал ни одного слова против России (подробности)

"Снизился до 400 метров и уничтожил украинский "Бук": Как летчики-Герои России завоевали полное господство в небе Донбасса

Видео боевого применения Су-35 в ходе спецоперации на Украине показало Минобороны (подробности)