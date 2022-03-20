Бывший офицер разведки США рассказал про «информационную операцию» ЦРУ на Украине

Стендап-комика Ли Кэмп (слева) пригласил на свою передачу бывшего разведчика Скотта Риттера. Фото: Кадр видео

Очень любопытный материал вышел на канале в Youtube-канале 42-летнего американского стендап-комика Ли Кэмпа. Он пригласил на свою передачу 61-летнего Скотта Риттера, бывшего офицера военной разведки США, который 35 лет изучал действия советских, а затем российских войск на должности Инспектора Организации Объединенных наций по вооружениям. Озвученная аналитика — настоящий кладезь для диванных экспертов. Стотт Риттер очень просто объясняют все то, что сейчас происходит между Россией и США.

Любопытная деталь: Ли Кэмп умеет выбирать собеседников и слушать, так как вырос в семье бывшего психоаналитика американской армии. Публикуем некоторые ответы Скотта Риттера.

«РАЗГРОМНОЕ ПОРАЖЕНИЕ УКРАИНСКОЙ АРМИИ»

«Если кто-то говорит «медленно» — нет, это не медленно, это самое быстрое продвижение войск в истории. Особенно, учитывая что украинская армия насчитывала 260 000 личного состава, обученных и экипированных по стандартам НАТО, с прочно увязанной системой командования, эффективно управляемая офицерами.

Также стоит учитывать поддержку 200-300 000 резервистов, и вспомогательных подразделений, и служб. И так русские начали с численностью 190 – 200 000 солдат противостоять силе в 600 000 солдат. Обычно в начале кампании вы добиваетесь превосходства три к одному на стороне нападения. Русские начали операцию при перевесе один к трём, или один к четырём на стороне Украины. Но тем не менее потери за последнюю неделю показывают 1 к 6 в пользу русских.

Обычно в современных боестолкновениях во время Второй мировой, крупные бои на уничтожение, к примеру у немцев в боях с американцами при учёте того что американцы победили, на каждого убитого американца приходилось 1,3 1,4 немцев. Такое соотношение позволяло американцам побеждать в боях и продвигаться дальше. Соотношение русских и украинских 1 к 6 — для украинской стороны это разгромное поражение».

«БЬЮТСЯ С ОДНОЙ РУКОЙ, СВЯЗАННОЙ ЗА СПИНОЙ»

«Одна из причин, тормозящих продвижение русских — российская сторона заявила о намерении избегать жертв среди украинских военных. Для меня, как и для всех, было абсолютной неожиданностью, что они начали операцию с одной рукой, связанной за спиной.

Продвижение очень спокойное и очень аккуратное. Русские пытались договариваться со всеми, кто занимал укреплённые позиции, в попытках свести к минимуму жертвы среди гражданских и разрушения городских объектов.

Русские продемонстрировали отказ от уничтожения украинских солдат в их казармах. А ведь они могли. Вместо этого они позволили им мирно спать, и заявили – «мы предпочитаем, чтобы вы остались в своих казармах и отказались от сопротивления, потому что наши претензии ни к вам, мы охотимся на рыбу покрупнее».

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ ЦРУ»

«Русские очень-очень аккуратны в использовании вооружений. Когда они используют тяжелое вооружение, к примеру в Харькове они использовали системы залпового огня в боях в частной застройке. Но чего западные СМИ вам не расскажут, так это то, что русские отправили до этого разведгруппу в тот район. Она попала в засаду, и была уничтожена украинскими военными, которые укрепились в этом районе.

Такой исход разведывательной операции автоматически превращает этот район в законную боевую цель. Мне очень жаль, но таковы правила войны. Если вы приняли решение обороняться в жилых кварталах, вы не можете, это уже не военное преступление, если по этим кварталам ударят русские. Я думаю, в одном аспекте русские терпят поражение — это в плане пропаганды.

Я не говорю, что мне хотелось бы, чтобы русские врали. Но хотелось бы, чтобы они представляли свою точку зрения в этом противостоянии. То, чему они противостоят — это не только пропаганда со стороны украинского правительства.

Надо учитывать, что ЦРУ тесно сотрудничает с украинским Министерством информации. И ЦРУ ответственна за то, что имеет название «информационная операция». Это операция под прикрытием, политическая акция, применяемая с разрешения президента США. И причина, по которой они должны получить санкцию президента — ЦРУ обычно не имеет права манипулировать информацией, которая оказала бы влияние на американскую общественность».

ЧЕГО БАЙДЕН ПЫТАЕТСЯ ДОБИТЬСЯ САНКЦИЯМИ

«ЦРУ могут врать, они делают это весьма успешно. Но им запрещено врать, если это повлияет на точку зрения американцев. И как раз этим они сейчас и занимаются. Они ведут дезинформацию. Или, скажем так, они ведут информационную операцию, хорошо продуманную, с целью добиться внутриполитического результата в России. Смысл, по сути — свержение режима.

Они хотят, чтобы Путина свергли. Поэтому создают внутреннее недовольство в России, и они будут направлять это недовольство вместе с санкциями и политическими механизмами. Это все должно работать вместе. Санкции не работают сами по себе.

Санкции, направленные на определенный класс граждан в Москве, которых США считают ориентированными на Запад. И закрывая этому классу доступ к выгодам от сотрудничества с Западом, вы нарушаете его жизненный уклад.

США хотят, чтобы этот класс вышел из повиновения. Это операция по смене режима. И пропаганда на Украине не ограничивается преувеличениями украинских побед, что обычно и делают военные, или преуменьшением российских успехов. Это манипуляция информацией в России и в Европе».

НАТО ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ

В беседе американцы приходят к интересному заключению. Жертвами операции ЦРУ по созданию лжи, на которую дал разрешение Байден, в большей степени становятся не жители России, а сами американцы и европейцы. Но даже они в социальных сетях видят, что происходит на Украине на самом деле.

И им становится понятно, что Пентагон сделал Украину инструментом в конфликте с Россией, а граждан этих государств заложниками своей неприязни.

Жители Европы с недоумением видят и исходящую от своего правительства ложь и истерику, на которые жители России уже давно перестали обращать внимание. И приходят к выводу, что НАТО больше не в состоянии их защитить.

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