Миллионы долларов Украине и американским музеям: Сколько денег российские олигархи жертвуют на западе

Российский миллиардер Михаил Фридман. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

АНГЛИЙСКИЙ ПЛЕННИК

- Даже уборщице не могу заплатить... Может, теперь мне подметать дом самому? - жаловался Михаил Фридман в недавнем интервью Bloomberg. После начала спецоперации на Украине западные страны объявили санкции против многих российских богачей. Отнимают яхты, блокируют карты и счета. Коснулось это и Фридмана, и совладелец Альфа-банка застрял в своем лондонском особняке. «Я не знаю, как жить дальше. Я тут в плену...» - сетует олигарх.

А ведь Михаил Маратович очень старался стать своим. Фридман признался, что надеялся защититься от санкций благодаря партнерству с западом. Например, специальной программе своей компании «Альфа-групп», которая позволяла американцам, британцам и немцам жить и работать в России.

- Мы искренне верили, что мы хорошие друзья западного мира и не можем быть наказаны, - сказал бизнесмен.

«Западный мир» на этой фразе, надо думать, поперхнулся от удивления. Друзья? Русским олигархам?! Они что, правда на это надеялись?

И не просто надеялись - ради имиджа за рубежом российские богачи вкладывались в спорт, искусство, благотворительность. Кто-то скажет: ну и пусть, это их деньги. Да вот только многие из них разбогатели благодаря недрам родной страны. Которой эти вложения тоже очень бы пригодились.

Взять того же Фридмана. Помогал он не только немцам и англичанам. Фридман - уроженец Львова. В конце февраля его благотворительная организация Genesis Philanthropy объявила, что пожертвует $10 млн еврейским общинам Украины, которые помогают беженцам. А еще, как сообщает Bloomberg, компания Фридмана LetterOne направит $150 млн на помощь украинцам. Но пока не ясно, в чем эта помощь выражается.

Похожие планы есть и у Романа Абрамовича, который продает «Челси».

- Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи клуба. Фонд будет работать на благо всех жертв войны на Украине, - написал миллиардер в своем обращении.

Речь идет об огромной сумме: по оценкам экспертов, Абрамович может просить за «Челси» 3 -4 млрд долларов.

Роман Абрамович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В АУТЕ

Подобные траты на Западе получили меткое определение - «репутационное отмывание». Отмывание не в юридическом, а в моральном смысле. Тратишься на что-то общественно значимое - и так отмываешь репутацию.

Вложения в спортивные команды сюда тоже относятся. Вот лишь некоторые клубы, которые покупали и продавали наши богачи.

- Роман Абрамович: «Челси», Лондон, Великобритания (футбол). В 2003 году Абрамович купил клуб за $170 млн. За 19 лет клуб четыре раза выигрывал чемпионат Англии, два раза – Лигу чемпионов, один раз – Лигу Европы.

- Дмитрий Рыболовлев: Монако (футбол). Купил в 2011 году. Сумма покупки не разглашается, но по условиям сделки Рыболовлев (бывший акционер «Уралкалия») за четыре года должен был вложить в команду 100 млн евро. В 2017 году «Монако» стал чемпионом Франции.

- Алишер Усманов: «Арсенал», Лондон, Великобритания (футбол). Российский олигарх владел 30% акций клуба, общая сумма вложений - не меньше $300 млн. Высшие достижения при Усманове - победы в Кубке Англии 2014 и 2015 годов. Продал свои акции в 2018 году.

- Михаил Прохоров: «Бруклин Нетс», Нью-Йорк, США (баскетбол). Россиянин приобрел команду в 2009 году - по оценкам экспертов, на все про все ушло больше $2 млрд. Успехов при Прохорове клуб не добился. В 2019 году олигарх продал его за $3,5 млрд.

бизнесмен Алишер Усманов с супругой тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЛНЫЙ ГУГГЕНХАЙМ

Как видим, покупка спортивных команд не принесла российским богачам признания. Пытались они зайти и с другой стороны - щедро жертвовали на искусство. Например, Леонид Блаватник (бывший бизнес-партнер Фридмана и владелец акций Тюменской нефтяной компании) пожертвовал $100 млн Оксфордскому университету, $50 млн - Гарварду, $300 млн - лондонскому музею «Тейт». Не забывает предприниматель и свои корни - щедро жертвует еврейским благотворительным организациям разных стран.

Как и Абрамович с Фридманом. Первого называют одним из главных «благотворителей» еврейской общины Португалии (недавно он получил гражданство этой страны). Второго - спонсором Европейского еврейского конгресса.

Но вернемся к искусству. В 2020 году Владимир Потанин (президент «Интерроса») пожертвовал $5 млн Центру искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Леонид Михельсон (совладелец «Новатэка») входил в совет попечителей музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке. Был спонсором выставки восточноевропейского искусства Ostalgia в США.

Россияне жертвуют зарубежным музеям не только деньги. Так, благотворительный фонд Потанина подарил французскому музею современного искусства более 250 картин.

Но все же самый щедрый в мире меценат - Алишер Усманов. Этим титулом в прошлом году его наградила английская газета The Sunday Times. За год он потратил на благотворительность $700 млн, а за 20 лет - почти $6 млрд! Например, полмиллиона евро олигарх отдал на борьбу с коронавирусом в Италии. Также Усманов за $8,8 млн купил рукопись манифеста основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена. И подарил ее музею в Швейцарии. А еще приобрел на аукционе нобелевскую медаль американского исследователя ДНК Джеймса Уотсона за $4,8 млн. И вернул ученому. Вот это щедрость!

Владимир Потанин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Справедливости ради заметим: российские богачи тратят деньги не только за рубежом. Львиная доля их расходов на благотворительность приходится именно на Россию. Тот же Усманов направляет сотни миллионов долларов на поддержку российского искусства и спорта, помощь инвалидам и больным детям. Абрамович спонсирует национальную академию футбола, фонды поддержки тяжелобольных детей и олимпийцев России. Потанин платит гранты талантливым преподавателям и студентам, дарит картины не только зарубежным, но и российским музеям. Олег Дерипаска строит школы, больницы, приюты для животных. Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Виктор Вексельберг - эти и другие богачи тратят большие деньги на добрые дела в нашей стране.

Возможно, зарубежная благотворительность наших богачей - это приятное с полезным. Так сказать, инвестиция в добрую репутацию.

Но каждый деловой человек понимает, что любая инвестиция может прогореть. Это и случилось.

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Закрытые двери в элитный клуб

А знаете, почему нашим олигархам не удалось стать на Западе своими и заработать индульгенцию от санкций? «Да потому что у них там одна русофобия!» - грохнут кулаком по столу некоторые читатели. И будут не правы.

Нет, дело не в происхождении олигархов. Дело в происхождении их денег. Просто сравните два списка Forbes - их богачей и наших. Первые что-то изобрели, что-то создали, дали миру нечто новое и уникальное. Смартфоны, программы, интернет-технологии, электромобили... А богатство многих наших миллиардеров построено на выкачивании ресурсов родной страны. Причем каким именно способом некоторые из них заполучили эти ресурсы в 90-х, для многих до сих пор большой вопрос. И задаемся этим вопросом не только мы с вами в кухонных разговорах, но и иностранные «партнеры».

Вот почему западная бизнес-элита никогда не ставила знака равенства между собой и нашими магнатами. Поэтому и угодили олигархи «старой закалки» под раздачу. Что показательно: создатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров, единственный в топ-10 российского списка Forbes несырьевой миллиардер, под санкции не попал. Так что пора и другим нашим богачам - как нынешним, так и будущим - не опустошать родные недра, а создавать нечто новое, современное. То, что изменит мир к лучшему.

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