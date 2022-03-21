Какие напитки пропадут из магазинов из-за санкций и что будет с ценами на спиртное, газировку и чай

Что будут пить россияне после введения санкций? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рубль падает, кризис нарастает, и это не говоря уже о ситуации на Украине... Ну как тут не выпить? Хотя бы чая для поднятия тонуса. Или виски с колой, чтоб расслабиться. Благо, все это в магазинах пока есть. Но что будет дальше? Производители уходят из страны, поставки срываются. Давайте разберемся, что будем пить в скором будущем и насколько мы зависим от импортных напитков.

АЛКОГОЛЬ: НЕ ЕДЕТ К НАМ ВИСКИ ЗАМОРСКИЙ

Вот сколько напитков мы раньше получали из-за рубежа:

99% виски, джина, рома и текилы

50% вина

30% коньяка

5% пива

2% водки

Такие цифры озвучил нам руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Но сейчас все изменилось. В Россию ничего не везут: самолеты не летают, фуры не ездят. Запасы вискарей да велкопоповицких козелов на складах есть, но рано или поздно они закончатся. Если поставки возобновятся, проблем не будет. А если нет? Давайте пройдемся по товарным группам и попробуем без ста граммов разобраться, чем нам это грозит.

ВОДКА

Тут все ясно: никаких проблем с водкой в России не было, нет и не будет. Заводы есть почти в каждом регионе, сырье - отечественное. Как гласит старый анекдот, если в России вдруг исчезнет водка, значит, где-то она появится. Вот там, где она появится, и будет Россия.

ПИВО

С ним тоже все неплохо. Ячменный солод - большей частью свой. Немецкий хмель некоторые наши заводы уже заменили на китайский. В России он тоже растет - есть поставки из Чувашии, Алтая, Липецкой области (да, по правде говоря, он неплохо растет даже в Подмосковье на даче).

Но это - про среднестатистическое пиво. Любители чешского и голландского опечалены. Об уходе с российского рынка и приостановке поставок заявили Heineken, Carlsberg и основные чешские производители - Staropramen, Bud jovický Budvar, Bernard, Plze ský Prazdroj (марки Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus). Эксперты, правда, говорят, что таких гурманов - меньшинство, основная масса россиян пьет более дешевое отечественное.

Но и тут возникают вопросы. Скажем, наша «Балтика» принадлежит Carlsberg. И вообще, как выясняется, 70% отечественного пива здесь у нас в России производят «на троих» Carlsberg, Heineken и InBev Efes. В ассоциации производителей пива разъясняют: Carlsberg и Heineken прекратили сюда экспорт, но работу российских предприятий не сворачивают. Поэтому пиво от «Балтики» никуда не денется. А также «Охота» и «Три медведя», которые принадлежат Heineken. То же касается и остальных российских заводов, куда вложился зарубежный капитал.

ВИНО

На первый взгляд, с итальянскими и французскими винами надо попрощаться. Пьем краснодарское и крымское. Да, еще, как в былые времена, грузинское.

На полках магазинов, во всяком случае в моем районе, это уже заметно. Наиболее дешевые европейские вина почти исчезли вместе с гречкой (говорят, она отлично идет на закуску к бургундскому).

- Информация меняется ежедневно. И в частности, появились некоторые уточнения по поводу европейского алкоголя. Он в большинстве своем вовсе не попадает под запреты, - говорит руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова. - К поставкам в Россию запрещены предметы роскоши стоимостью от 300 евро (это одна из санкций Евросоюза. - Ред.). На винный рынок это ограничение не влияет никак, так как вина Франции стоят в среднем 4 евро за 1 литр, Португалии - не больше 2 евро за 1 литр. Шампанское - 15-20 евро за бутылку. Вина с таможенной ценой от 300 евро и выше в Россию поставляют считанные производители, доля их на рынке очень мала.

А как же с доставкой? Самолеты сейчас в Европу не летают, транспортные компании отказывают в перевозках... Но оказывается, и это не препятствие. Эксперты шутят, что в ближайший месяц резко возрастет потребление вина в Казахстане. Там нет никаких проблем с международными транспортными компаниями, а таможенных границ между нашими странами нет. Так что в реальности больше пить в Казахстане не станут: вино будет прилетать туда из Европы и отправляться дальше в Россию.

ВИСКИ, ДЖИН И ПРОЧАЯ ТЕКИЛА

С начала нынешнего кризиса приостановили поставки в Россию британская Diageo (Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan), американская Brown-Forman (Jack Daniel’s) и некоторые другие.

Конечно, джин и виски - не те напитки, которые пьют большинство россиян. Хотя и тут эксперты уверены, что в Россию теми или иными путями завезут все, на что останется спрос. Но вот американского виски (Jim Beam, Jack Daniel’s и т. д.) мы, скорее всего, лишимся - он станет просто золотым.

- Алкогольный рынок в России изменится, появятся новые марки, - прогнозирует Дарья Акимова. - Говорить о том, что импортный алкоголь исчезнет, не стоит. Но он станет дороже из-за изменения курса валюты и таможенных путей.

Даже приблизительные прогнозы по поводу «цены вопроса» эксперты пока давать опасаются - нужно, чтобы ситуация с рублем хотя бы немного «устаканилась».

ГАЗИРОВКА: КОЛА, ГУДБАЙ?

Последнюю неделю страна прощалась с «пепси» и «фантой», ставшими для нас привычными еще с поздних советских времен.

Компания PepsiCo объявила, что сохранит в России производство молочных продуктов и детского питания (кто не в курсе, «Домик в деревне» и «Веселого молочника» у нас выпускает именно она), а поставки Pepsi, 7Up, Mirinda свернет. Пока говорит, что это временная приостановка.

Похожее заявление пришло и от Coca-Cola. Правда, тут все сложнее. О приостановке работы в России объявила The Coca-Cola Company. Но данная компания отвечает только за маркетинг. А заводы в России - их с десяток в самых разных регионах - принадлежат другой компании, которая называется Coca-Cola Hellenic Bottling. Она ситуацию пока не комментирует и заводы не останавливает. На них выпускается Coca-Cola, Sprite, Fanta, а также BonAqua, куча соков («Добрый», Rich, «Моя семья») и энергетических напитков. Компания пока только заявила ритейлерам о повышении цен: Coca-Cola, Sprite, Fanta подорожают на 14%.

Впрочем, вот тут эксперты советуют не слишком беспокоиться. Отечественные аналоги типа «Байкала» или «Тархуна» не только производятся в десятке регионов, но и считаются более натуральными - тонизируют за счет экстрактов трав. Например, в состав классического «Байкала» входят экстракты корня солодки и зверобоя, масло эвкалипта, элеутерококк.

ЧАЙ, КОФЕ: НЕ ДО ТАНЦЕВ

- Продажи кофе в России полностью зависят от импорта - в нашей стране он не растет. Основные экспортеры - Вьетнам, Бразилия, Колумбия - не отказываются от поставок. Но возникают колоссальные сложности с перевозками и оплатой из-за ослабления рубля, - рассказывает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. - Хотя полного дефицита не будет, вероятно заметное сокращение поставок и удорожание кофе примерно в соответствии с изменением курса рубля (который за три недели упал на 40%. - Ред.).

В частности, проблемы возникли из-за того, что контейнеры с кофе к нам в основном доставляются морским путем. При этом их перегружают с одних кораблей на другие в Европе. А там теперь товары для России проверяются особенно долго и тщательно. Некоторые судоходные компании и вовсе отказывают в перевозке. Так что придется изобретать альтернативные маршруты. Немного времени на это у поставщиков имеется: эксперты говорят, запасов кофе в стране месяца на два есть.

Что касается чая, то в России он растет. Но мало.

- Доля отечественного производителя - не более 1%, - говорит Марк Гойхман. - Закупаем мы чай, включая тот, что расфасовывается на российских предприятиях, преимущественно в Шри-Ланке, Индии, Кении, Китае. Проблемы и перспективы - примерно те же, что и с кофе.

То есть, опять же, глобального дефицита чая не будет. Но цены вырастут пропорционально падению курса рубля. Могут быть перебои с какими-то конкретными, не слишком ходовыми видами чая – пуэрами, улунами и т. д. И всякой экзотикой типа каркаде и ройбуша, которую пьют не в каждом доме.

Это - что касается крупных сетевых магазинов. С маленькими лавочками — своя история.

- Наши поставщики обнаглели, - жалуется продавщица в небольшой, но хорошей лавочке, где я традиционно покупаю всякую чайную экзотику вроде пуэра и улуна. - Уже подняли цены, хотя новые партии еще не привезли.

Зато в лавочке появились товары, которых там раньше никогда не было. Мята и иван-чай.