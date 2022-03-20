Стали известны победители телепроекта «Танцы со звездами»: Андрей Малахов удивил телезрителей в финале

Андрей Малахов и победители 13-го сезона шоу «Танцы со звездами» Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Фото: канал «Россия».

Финал 13-го сезона телешоу «Танцы со звездами» завершился неожиданно. В социальных сетях некоторые пользователи ставили на победу пары актрисы Марии Мироновой и танцора Евгения Папунаишвили. Но они получили третье место. Так как в финале отлично станцевала другая артистка – ее вальс покорил всех.

Член жюри проекта народный артист Николай Цискаридзе подвел итог телевизионного конкурса: «Мы сейчас действительно сильно поспорили, но в нас победило профессиональное. Несмотря на то, что мы уже высказали вам все наши комплименты, сказали много раз как уважаем каждого из вас, и тот прогресс, который каждый из вас совершил для себя. Мы все-таки ориентировались на профессиональное впечатление - особенно последнего тура. И мы решили, что на третье место выходит Мария Миронова, на второе место выходит Анатолий Белый. И победителем шоу становится Александра Ревенко».

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили (третье место), Анатолий Белый и Инна Свечникова (второе место) поздравляют пару победителей. Фото: канал «Россия».

Ведущий телепроекта Андрей Малахов тут же добавил: «Александра Ревенко и Денис Тагинцев!» Малахов поздравил актрису и танцора, победители получили кубок. Кажется, что не только Малахов, но и сама Саша приятно удивлена своей победой. Вот так научилась танцевать Ревенко с помощью опытного учителя танцев Тагинцева. 30-летняя актриса Александра Ревенко известна зрителям ролями в сериалах и фильмах «Серебряные коньки», «Содержанки», «Движение вверх». Перед началом проекта Александра Ревенко рассказала нам: «Я танцевала только в театральном институте и в спектаклях, но это совсем другая планета. Мне хочется быть в этом шоу уверенной, страстной в танце, красивой, научиться рассказывать через танец истории». И Ревенко научилась.

Николай Цискаридзе похвалил актрису-победительницу: «Я счастлив, что наш 13-й сезон венчал вальс, красивый вальс. Венчал настоящий танец, а не какой-то номер со спецэффектами. Я очень счастлив, Саша, что вы овладели этим тяжелейшим танцем. И на вальсе проявляется сразу – может человек что-то или не может. В данной ситуации это случилось – сказка произошла, вы станцевали свой вальс. Надеюсь, что вы не прекратите танцевать. Нам всем желаю, чтобы мы не в последний раз встречались, потому что танец одно из самых прекрасных, что есть в мире».

Член жюри народный артист Николай Цискаридзе и победители проекта «Танцы со звездами» с кубками. Фото: канал «Россия».

Многие артисты решили, что продолжат заниматься танцами дальше. К примеру, актрисе Марине Зудиной даже подарили годовую карту в танцевальный клуб. Член жюри Дарья Спиридонова поддержала участников телепроекта в этом стремлении: «Когда начиналось это шоу – я сказала, что многие сюда пришли для того, чтобы начать какую-то новую страницу в своей жизни. Так получилось, что мы сейчас все начинаем новую страницу в нашей жизни, и танцы - та территория, которая учит правде. Потому что, как говорила Марта Грэм – тело никогда не лжет. В танце невозможен фейк, поэтому я думаю, что это какой-то важный урок здесь, который мы все для себя можем выучить: как нужно дальше жить; как танцевать друг с другом, слышать своего партнера, как быть настоящим, искренним. То, что продемонстрировали наши участники. Я нам всем желаю дальше быть вот такими – настоящими, правдивыми».

Финалисты телепроекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия»: Мария Миронова и Евгений Папунаишвили (третье место); Анатолий Белый и Инна Свечникова (второе место); Александра Ревенко и Денис Тагинцев (первое место). Ведущий телепроекта Андрей Малахов пообещал встречу в 14-м сезоне проекта.