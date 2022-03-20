Минобороны РФ: разгром нацбатальона "Донбасс" приближает взятие Мариуполя

Вооруженные силы России завершают уничтожение боевиков Фото: Александр КОЦ

Подразделения российских Вооруженных Сил завершают разгром неонацистов из нацбатальона «Донбасс», которые засели в жилых домах Мариуполя и прикрываются мирными жителями. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор также отметил, что подразделения нашей армии продвинулись по фронту на 12 километров, вышли на рубеж Никольское, и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое. Это еще одно место, где окопались националисты. Их тоже добивают.

- Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов.

В настоящее время ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское, - показал карту Конашенков.

В это время группировка войск Донецкой Народной Республики продолжает преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Во время отступления бригада за день потеряла 20 человек личного состава, 1 танк, 1 БМП и 3 автомобиля повышенной проходимости. За Каменку и Новоселовка Вторая ведут бои подразделения Донецкой Республики. Они плотно вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.

БОЕВАЯ СВОДКА

За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

214 - беспилотных летательных аппаратов.

1483 - танка и других боевых бронированных машин.

150 - установок реактивной системы залпового огня.

584 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1279 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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