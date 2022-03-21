Не будь дурой в «Год культуры»

Герой Федора Бондарчука тот еще гад. Но это только на первый взгляд. Фото: Телеканал ТНТ

Финал первого сезона этого очень обаятельного ситкома в 2018 году был, что называется, открытым: министерский чиновник Виктор Сычев (неожиданно прекрасный в комическом амплуа Федор Бондарчук) в бешенстве умотал обратно в свою Москву, так и не найдя общего языка с непокорной завкафедрой филологического института Софьей Белозеровой (Мария Ахметзянова).

Почти четыре года понадобилось команде проекта, чтобы придумать и снять второй сезон (по-видимому, все карты спутал ковид). Судьба вновь забрасывает чиновника в Верхнеямск - курировать подготовку международного филологического форума. Надо так надо, но вот беда: на месте форум готовит та самая Белозерова, проклятая им навсегда. Та самая, да не совсем: Софья уже не трепетная лань, теперь она вполне уверена в себе и в своем женском естестве. И даже ухажер имеется: помешанный на йоге и ЗОЖ, до неприятного интеллигентный тип (Петр Федоров). Сычев, еще сам этого до конца не осознавая, вступает в неравный бой за сердце Белозеровой - ведь он ее так и не смог разлюбить. Ну а коллектив филологического института радостно потирает ручки: скучно жилось без вот этого всего.

Верхнеямские педагоги настороженно вглядываются в ближайшие перспективы (Мария Ахметзянова, вверху, и Ольга Медынич). Фото: Телеканал ТНТ

«В новом сезоне мы хотели уделить больше времени всем персонажам, расширить мир и дать каждому герою самостоятельную историю, которая необязательно бы сводилась к персоне Сычева, - рассказывает креативный продюсер Дмитрий Пермяков. - Поэтому сериал стал более человечным, в нем одновременно появилось больше любви и дерзких интриг».

Напомним, в сериале также заняты Риналь Мухаметов, Ольга Медынич, Валерия Шкирандо, Александр Яценко, Игорь Угольников, Алексей Розин, Антон Филипенко, Александр Обласов, Александр Лыков и другие. Помимо многочисленных любовных линий развивается и чиновничья: герои Розина и Угольникова никак не поделят власть в регионе, из-за чего постоянно попадают в нелепые ситуации.

ТНТ

«Год культуры-2».

С 21 марта, понедельник - четверг, 21.00.

А ЧТО ЕЩЕ?

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