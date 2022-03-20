Русская речь в День поэзии

Лауреаты премий Российского Союза писателей за 2021 год Фото: Людмила СЕМИНА

21 марта отмечается Всемирный день поэзии, официально учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году. Тогда же в Москве День поэзии впервые был отмечен в Литературном музее на Петровке, а в марте 2000 года в театре на Таганке, где его организовали и провели поэты Андрей Вознесенский и Константин Кедров, при участии режиссера Юрия Любимова.

Сегодня День поэзии отмечается в 23-й раз.

Он стал традиционным для проведения церемонии вручения премий «Поэт года» и «Писатель года» Российским союзом писателей. Эта церемония вновь прошла в Концертном зале Правительства Москвы, собрав более тысячи участников из всех регионов страны.

Надо сказать, это было впечатляющее действие, несмотря на всю сложность нынешней ситуации. Что же впечатлило?

Во-первых, сам замысел и его масштаб. Цель ежегодного конкурса - найти в миллионном потоке пишущих стихи и прозу россиян наиболее талантливых авторов, способных внести существенный вклад в развитие нашей литературы. Для этого командой конкурса прочитываются сотни тысяч произведений и отбираются для Большого жюри те триста, из которых в финале остаются по три в каждой номинации. Их семь: поэзия, проза, лирика, детская литература, фантастика, юмор, дебют. Вручается еще Гран-при заслуженным мэтрам за их выдающийся вклад в российскую словесность.

В этом году Гран-при получил известный литератор и ученый Игорь Волгин; звание «Поэт года» Инна Заславская, зваание «Писатель года» Андрей Белов.

Во-вторых, здесь царил настоящий культ поэзии. Ей буквально поклонялись. Известные писатели и поэты, вручавшие премии, говорили о ней как уже генетической основе русского характера. Поэтичность натуры стала нашей национальной чертой. И в этом видится надежда на преодоление глобального процесса расчеловечивания, на возрождение высокой культуры и подлинной духовности. Звучавшие со сцены стихи и песни 70-х иллюстрировали эти рассуждения.

Несмотря на очевидную привязку сегодняшнего Дня поэзии к текущим событиям, к его подчеркнуто-ностальгирующему характеру, сам праздник проходил, как сказал один из участников, «с душой и по-настоящему». Даже с юмором: прозвучало в духе времени предложение учредить медаль «За оборону русского языка». Никакой площадности, камерно, но искренне, в том тоне интеллигентного уважения к себе, своей стране, своей великой культуре, который не нужно демонстрировать, ибо он - наша сущность.