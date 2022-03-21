Ситуация на Украине, последние новости на 21 марта 2022 года: Уничтожено более сотни наемников, треть экономики страны встала, Папа Римский опомнился

Военная спецоперация на Украине продолжается. Фото: Александр КОЦ

Наемники бегут

Ракетный удар по центру подготовки украинских Сил спецопераций под Житомиром, где базировались иностранные наемники, оказался столь же внезапным, как и атака на другие центры. В районе населенного пункта Овруч Житомирской области было уничтожено более сотни украинских спецназовцев и «солдат удачи» из Европы и Америки . Это второй за неделю случай, после не менее точного удара по Яворовскому полигону подо Львовом.

Националисты сдаются

Росгвардейцы, которые ночью форсировали Северский Донец в Харьковской области для поддержки наступления военнослужащих Вооруженных сил России, в ходе операции смогли пленить нескольких лидеров нацбатальонов. Это произошло в районе Изюма. При том противник превосходил росгвардейцев по численности, но это националистов от поражения и плена не спасло.

Украина бьет по Донбассу

За почти месяц эскалации со стороны украинских силовиков на Донбассе погибли 55 мирных жителей. Ранения получили более трехсот гражданских лиц. Эти цифры в воскресенье привели в представительстве ДНР в совместном Центре контроля и координации режима прекращения огня. А в целом за это время «зафиксировано 1 244 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 1 083». Не по военным объектам - по мирным городам и поселкам.

Военное положение продлено

Шестой президент Украины подписал закон, по которому военное положение в самостийной продлят еще на месяц - начиная с 26 марта. Речь идет об указе «О продлении срока действия военного положения на Украине». Введено оно было на всей территории республики 24 февраля, с началом спецоперации России.

Треть экономики встала

По расчетам украинского минфина, к 20 марта в республике почти треть экономики не работает. Такое заявление сделал глава министерства Сергей Марченко. Сейчас украинцы пытаются переформатировать работу таможенных органов под условия военного времени. Основные поступления в госбюджет от внутренних и внешних заимствований, а также налоговые и таможенные поступления резко сократились из-за ведения боевых действий.

Папа хочет мира

Папа Римский Франциск призвал «все международное сообщество» «искренне участвовать в прекращении боевых действий». Происходящее на Украине он считает кощунством, потому что «это идет против святости человеческой жизни, особенно против беззащитной человеческой жизни, которую надо уважать и оберегать, а не уничтожать». Обращение Папы прозвучало 20 марта на площади Святого Петра. А где же глава всех католиков мира был предыдущие 8 лет, никакого кощунства на Донбассе он не видел?

Партии прикрывают

Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность сразу 11 политических партий. На время военного положения - из-за военной спецоперации России. Причина — «связи» этих политических структур с Россией. «Обвинения в адрес нашей партии придуманы властью для оправдания своих неадекватных действий. Запрет - это незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом» - так заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Партия намерена оспорить этот запрет в суде.

Третья мировая в голове Зеленского

«Если есть хоть один процент остановить эту войну, я думаю, что мы должны использовать этот шанс… чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность говорить с Путиным,— заявил Зеленский в интервью американскому CNN, и с трагическим надрывом добавил, - Если такие попытки (имея ввиду переговоры) провалятся, это будет означать третью мировую войну». Сколько раз ему сказали, что Запад из-за него воевать с Россией не будет? Не всегда настойчивость в своих заблуждениях - это благо.