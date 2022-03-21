Военная спецоперация на Украине 21 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Россия начала военную спецоперацию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 марта 2022 года.

Вооруженные силы России во второй раз применили гиперзвуковые комплексы "Кинжал" на Украине. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, база ГСМ использовалась для хранения топлива, которое затем поставлялось для украинской бронетехники, действующей в южной части Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подтверждает свою готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он допустил, что в случае невозможности организовать его переговоры с Путиным либо провала этих переговоров может начаться третья мировая война.

20 марта 2022 года, президент Незалежной продлил военное положение на территории Украины на 30 суток. Сообщается, что режим военного положение продляется до 26 марта 2022 года.

Российский Следственный комитет установит роль и степень участия в военных преступлениях нескольких лидеров украинских националистических формирований и пособников СБУ. В сообщении уточняется, что речь идет о лидерах нацформирований, которых военнослужащие Росгвардии выявили в украинском городе Изюм.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:15 После разоружения националистов должен последовать пропуск в город гуманитарных колонн и эвакуация мирных жителей.

00:12 С 10 до 12 часов предлагается организовать выход из города украинских военных и иностранных наемников без оружия. Киеву предлагается отменить приказ националистам в Мариуполе с призывом пожертвовать собой. Минобороны ожидает от Киева письменного ответа на предложение до 5 утра 22 марта.

00:11 Для спасения мирных жителей Минобороны России объявляет об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10 утра 21 марта - как в восточном, так и в западном (по согласованию с Киевом) направлениях.