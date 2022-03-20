Беженцы из Украины перекроят Евросоюз

Украинские беженцы стоят в очереди, чтобы подать заявление на временное проживание в ЕС. Фото: REUTERS

Украинцев все-таки принимают в Евросоюз. Нет, не Украину как страну, а ее граждан, ставших беженцами. С начала военной операции в Польшу, Германию, Венгрию, Словакию и другие страны ЕС приехало почти 3 миллиона украинских граждан, главным образом женщин, детей и стариков, мужчины обязаны оставаться на Украине. Хотя есть множество свидетельств, что и мужиков призывного возраста среди беженцев немало. Кстати, эта цифра сопоставима с массовой депортацией немцев из Чехословакии после Второй мировой войны - свыше 3 миллионов человек.

Волна с Украины уже выше той, что накрыла Европу во время миграционного кризиса 2015–2016 годов. Тогда в ЕС тоже въехали около 3 млн беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, но за два года. Сейчас то же число, но меньше, чем за месяц. Всего Евросоюз ожидает, что ему придется принять до 5 миллионов человек. То есть выходцы из Украины составят один процент населения ЕС, примерно такая сейчас доля прибалтов. Причем - это максимум, который может «потянуть» Евросоюз. А если с Украины будет 6 или 7 миллионов беженцев, то, вполне вероятно, придется закрывать границы колючей проволокой.

А ведь поток может быть и еще больше. Его наполняет маниакальное упорство Вашингтона и младших европейских партнеров в накачке режима Зеленского все новым оружием, чтобы тот воевал до «победного конца». Это говорит только об одном: для Штатов чем дольше и разрушительней будут военные действия, тем лучше. Гуманитарная катастрофа, кровавый хаос, фатальные разрушения и многочисленные человеческие жертвы - вот результат, на который нацелены США в этом конфликте. «Управляемый хаос» и стравливание соседей давно стали для них главным способом контроля над отдаленными от самой Америки регионами.

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЯТ?

Пока Еврокомиссия решила предоставить беженцам право находиться в ЕС до года с возможностью продления этого срока до трех лет. При этом им обещаны меры социальной поддержки, включая здравоохранение и образование. Поэтому многие уже сомневаются, что после трех лет пребывания на чужбине украинцы потянутся к родным местам. Ведь столько лет им вдалбливали, что настоящая жизнь, достойная народа победившей «революции гидности», - только на Западе! Сбылась мечта, которую так разжигали националисты - «Украина це Еуропа». Но вот во что ее реализация обойдется самим европейцам, даже подсчитывать никто не пытался. Особенно на фоне предсказаний глубокого экономического кризиса и даже голода из-за нынешнего санкционного безумия Запада.

РУСОФОБЫ И РАДИКАЛЫ

Однако экономическая цена нынешнего миграционного кризиса - лишь одно из измерений событий на Украине. Не менее важными будут политико-гуманитарные сдвиги в странах Евросоюза, вызванные массовым наплывом в них украинцев, бегущих от «кровавых москалей». На Западе вспышке дикой русофобии будет придан дополнительный импульс. В преддверии предстоящих во многих европейских странах избирательных циклов это не может не сказаться на политической риторике и предвыборной пропаганде.

Во-вторых, велика вероятность усиления радикальных и неонацистских сил, для которых «подпитка» со стороны многочисленных украинских единомышленников придется весьма кстати. По ходу специальной военной операции националисты-бандеровцы тоже скоро хлынут в Европу. Кстати, Израиль отказался принимать беженцев с Украины и аннулировал безвиз с ней - слишком уж откровенны сейчас там неонацисты и антисемиты.

Вот и в Польше Волынская резня, устроенная боевиками УПА (запрещена в РФ) в 1943-м, законодательно признана геноцидом польского народа. Трудно представить, что бандеровцам в Варшаве позволят ходить с факелами 1 января на день рождения своего «хероя». Но в других европейских столицах такое представить вполне можно. В той же Германии, например, министр иностранных дел которой в Киеве недавно с большим энтузиазмом выкрикивала: «Слава Украине!»

НЕЛОЯЛЬНЫЕ ГОСТИ

Есть и еще одна характеристика нынешней украинской массовой эмиграции в европейские страны, ярко проявившаяся, например, в Молдавии. Это - нелояльность к принявшей тебя стране, высокомерие и презрение к местным жителям, а порой и откровенное хамство. Требование не общаться с ними на русском языке, а только на мове поначалу обескураживало молдаван, но потом стало изрядно раздражать. Кстати, даже оказавшись совсем уж в натовской Латвии украинские беженцы в Даугавпилсе, городе с преимущественно русскоязычным населением, тоже требуют, чтобы с ними не разговаривали на русском. Но и латышского, когда с ними попробовали на нем общаться, украинцы не понимают.

Откуда же такие высокомерие и требовательность? Официальная пропаганда Киева уже давно заявляла, что Украина «держит фронт» за всю Европу перед мечтающей об имперском реванше Россией. И сейчас в головах у многих украинцев сидит незамысловатая схема: мы за вас «клятых москалей» сдерживали, а вы, когда они напали, нас бросили, не защитили, как обещали. И логическое завершение: ваш долг теперь перед нами - приютить у себя, каяться и создать все необходимые условия… Вспомним, все эти годы Европа никакого неонацизма на Украине не усматривала, а это - тоже прямое поощрение нынешней требовательности беженцев.

КОНЕЦ «РУССКОЙ МАФИИ»

Все последствия наплыва украинцев в ЕС предвидеть пока просто невозможно. Они будут напрямую зависеть от числа перемещенных. Но этот эксперимент Европа поставила на себе сознательно: предложений мирно решить проблему Украины со стороны Москвы не счесть.

Кстати, одно из не самых драматических последствий можно сейчас все же предположить. Такие мощные миграционные потоки обязательно вызывают создание криминальных этнических сообществ. Раньше весь криминал, связанный со странами бывшего СССР, на Западе называли «русской мафией». Пассионарность украинских парубков, наводняющих сейчас Европу, не потерпит, чтобы их оргпреступность запятнали ненавистным им словом - «русская». Так что мафия теперь на Западе будет «украинской». Но эти позиции сдавать не обидно.

КУДА ЕДУТ

В лидерах - Польша

Больше всего беженцев с Украины уже приняла соседняя Польша - почти 2 миллиона человек. Значительная часть из них затем пытается попасть в Германию, но немцы попросили поляков приостановить отправку поездов с украинцами, потому что в ФРГ уже стали возникать проблемы. Более 450 тысяч человек приняла Румыния. Свыше 200 тысяч - Словакия.

В Молдавию перебрались на середину марта более 330 тысяч украинцев. Кстати, уже 631 человек подали заявления на зачисление их детей в молдавские школы и 75 - на зачисление в детские сады. 37 детей пожелали учиться на румынском, 40 - на украинском и 554 - на русском. То есть гражданам Украины надо было бежать из страны, чтобы осуществить свое природное право на обучение на родном для них русском языке.

В Россию, как полагают эксперты, может приехать до миллиона украинцев, в том числе из Донбасса.

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