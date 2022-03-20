Минобороны дает неонацистам Мариуполя последний шанс выйти из города

Украинским военным дали последний шанс уйти из Мариуполя. Фото: REUTERS

Минобороны России обратилось к украинским националистам, которые засели в жилых домах Мариуполя и продолжают убивать мирных граждан. Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80-ти до 235-ти невинных граждан. И это статистика только за последние три дня. Беспилотники фиксируют, как люди пытаются покинуть город на гражданских машинах, а боевики их расстреливают вслед.

- Мы отдаем себе отчет в том, что в нынешней обстановке, от вас мало что зависит, так как вы находитесь под полным контролем националистических батальонов, но мы очень рассчитываем, что у вас, в том числе у мэра города, осталось хотя бы что-то элементарное, человеческое, хотя бы чувство сострадания к вверенным вам мирным жителям, - обратился к украинским националистам начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев. - Именно у вас сейчас есть право на исторический выбор – или вы со своим народом, или вы с бандитами, иначе военный трибунал, который вас ждет, это лишь немногое, что вы уже заслужили из-за подлого отношения к своим собственным гражданам, а также ужасных преступлений и провокаций уже устроенных вами. Это взрывы детского сада, двух школ, роддома, здания драматического театра, а также многое и многое другое. Мы уверены, что здесь последнюю точку поставят именно сами мариупольцы, которые не смогут выбраться из этой блокады.

Генерал-полковник отметил, что свидетелями бесчинств неонацистов в Мариуполе станут спасенные жители. А это уже практически 60 тысяч человек. Сегодня, оказавшись в России в полной безопасности, они открыто рассказывают о массовых бесчинствах и преступлениях украинских националистов. Следователи все это тщательно документируют.

- Тон переговоров неонацистов с должностными лицами в Киеве, которые мы ежесуточно фиксируем в радиоперехватах, говорит об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ: «стоять на смерть», а статус «мучеников Мариуполя» им уже присвоен, - отметил Мизинцев и еще раз предложил боевикам сдать оружие.

КРАЙНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, а также на основе анализа содержания перехваченных только за сегодняшний день радиопереговоров, отчаявшихся неонацистов, осознавших полную безысходность сложившегося для них положения и бессмысленность дальнейшего сопротивления, Российская Федерация с 10 часов утра по московскому времени, завтра 21 марта открывает гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном, и по согласованию с украинской стороной - в западном направлениях.

- с 09.00 по московскому времени устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией.

- с 09.30 подразделения вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны, а также националисты и иностранные наемники, окопавшиеся в Мариуполе, это с одной стороны. Вооруженные Силы России совместно с воинскими формированиями Донецкой Народной Республики с другой стороны объявляют «режим полной тишины» и гарантируют его неукоснительное соблюдение.

- с 09.30, на основных въездах в город Мариуполь, обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны – красных, с украинской стороны – белых, по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи.

- с 10-ти часов, находясь непрерывно на связи осуществляется постоянное взаимодействие по функционированию гуманитарных коридоров между уполномоченными должностными лицами в Москве и Киеве, перечень должностных лиц по согласованию сторон. О должностном лице с российской стороны украинская сторона уже уведомлена.

- при этом организованный выход из города организуется в следующем порядке. С 10 до 12 часов всех без исключения вооруженных подразделений Украины и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов по согласованному с Украиной маршруту.

- с 12-ти часов - одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости: с восточного направления – российская гуманитарная колонна, с западного - сформированная украинской стороной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В результате принятых российскими военными эффективных мер, за последние три дня из очага ужаса и произвола, устроенного в Мариуполе националистами, в Российскую Федерацию удалось эвакуировать 59 304 человека, а также 139 иностранных граждан.

В городе в настоящее время в заложниках осталось еще до 130-ти тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран.

В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено свыше 20,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 492 гуманитарных акций доставлено 3 799 тонн груза. За истекшие сутки проведены 28 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 180 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. На сегодня спланированы и в настоящее время проводится 21 гуманитарная акция в Луганской и Донецкой народных республиках, Киевской, Черниговской и Запорожской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 482 тонны предметов первой необходимости, продукты питания длительного хранения.